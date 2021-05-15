Врачи назвали самый полезный способ приготовления мяса 2 15.05.2021, 12:09

Эксперты также озвучили дешевый и вкусный секрет увеличения мясного блюда в объеме.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как лучше приготовить мясо, чтобы в меру нагружать органы пищеварения и получить максимум пользы. Также эксперт раскрыла дешевый и вкусный секрет увеличения мясного блюда в объеме, сообщает u-news.com.ua.

По словам специалиста, лучше всего мясо есть в виде котлет на пару, которые хорошо воспринимаются желудком детей и взрослых. При жевании мало кто из людей способен переработать мясо так, как это сделает мясорубка. Потому при потреблении такого блюда желудок отдыхает и нет потребности в выделении большого количества ферментов, как при цельном куске. Мухина вспомнила о колбасе «Докторская», которую разработали и ввели в 1936 году. Согласно рецептуре, мясо измельчалось буквально до суфле и отличалось оно хорошим усвоением и пользой. Такую колбасу давали пострадавшим и истощенным людям во время Гражданской войны.

Чтобы мясного блюда получилось больше, в фарш нужно добавлять овощи или зелень. Подойдут кабачки, капуста, морковь, тыква. Вместо хлеба диетолог предлагает добавить отруби, поскольку блюдо станет менее калорийным. Помимо того, благодаря овощам котлеты обогащаются клетчаткой и улучшается их питательный состав из-за витаминов. Желудок и кишечник, в свою очередь, «эвакуируют» такое блюдо без проблем.

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