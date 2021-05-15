Образ «вождя» как-то мельчать начал Николай Травкин

15.05.2021, 12:15

Фото: Bloomberg

Напрасно он этими планерками увлекся.

Вчера опять планерку проводил. Рассадил министров с губернаторами на большом экране перед своим столом и указания кому чего делать раздавал. Они сидят по своим клеточкам и головами кивают. А чего кивают? Если без указания президента губернатор не видит очевидных решений местных проблем — гнать в шею такого губернатора. А если не решает по причине, что все ресурсы в руках Кремля, то прямо и скажи об этом, а не кивай головой как болванчик.

И, вообще, напрасно он этими планерками увлекся. Мы же не французы какие-то и, тем более, не американцы. Это у них: избрали самым главным, и демонстрируй свою полезность, выворачивайся наизнанку перед избирателями, чтобы еще разок за тебя проголосовали.

Мы — не такой народ. У нас кто бы на верхушке власти ни расселся, то ему и доказывать ничего не надо. Уровень Бога, мысли о замене даже не возникает. Ни у большинства россиян, ни у того, который в кресле их вождя расположился. И строить из себя делового, мол, вот как я во всем разбираюсь, мельтешить с этими планерками — не надо.

Вождь должен лишь направление движения указывать и задачи ставить. Все остальное — не царское, как говорится, дело.

Помню дни молодости. Широкими шагами пятилеток по жизни шли. В начале пятилетки товарищ Генеральный Секретарь выйдет на трибуну, направление движения напомнит, задачу поставит и, считай весь год вниманием не балует, не отвлекает. Ну, если только какое торжественное мероприятие с его участием.

Направление было одно — к коммунизму. И задача ставилась каждый раз одна. Но масштабная: догнать и перегнать Америку! Ну, а ежели по какой позиции не догоняли (не по своей, конечно, вине, сдерживали нас, мешали), то на новую пятилетку переносили.

Оптимизм с энтузиазмом у народа были такие, что страшно вспомнить. Весь мир могли в щепу разнести!

Но однажды глаза разули, а впереди-то никого и нет! Подумали, может, в горячке и не заметили, как обогнали. Ну, а раз такое дело, то задачу обгонять Америку с повестки сняли. Притормозили, присели отдохнуть, расслабились и…

Ах, какая страна была!

Новая Россия долго без ориентира блуждала. Первый вождь измотался донельзя, устал, говорит, ухожу и молодого вместо себя в кресло усадил. Тот везунчиком оказался, нефть вверх поперла и помаленьку с колен подниматься стали. Вот только куда двигаться и главную задачу перед народом новый вождь четко не мог сформулировать.

Изначально на создание общей Европы от Лиссабона до Владивостока нацелились, но Европа нас недопоняла и взаимности не проявила. Тогда обозначили намерение к Китаю прислониться, но Китай тоже с прохладцей встретил. И вождь решил — хватит! Раз никто не хочет нас, значит мы отдельная цивилизация и будем возвращаться к борьбе с Америкой.

Ставить задачу догнать и перегнать Америку выглядело тогда как-то самонадеянно и поэтому начать решили с Португалии. Но не сложилось. Не воспринял народ. Может из-за того, что масштаб не наш, не богатырский. И цель в 2007 году возвысили — обогнать Германию и стать пятой по мощи экономикой мира.

Однако народ опять не вдохновился. Показалось народу, что все-таки опять мелковато. Ему бы — народу-богоносцу — чего героического, чтобы из окопа и во весь рост, с именем вождя на устах и на амбразуру! А тут какая-то пятая экономика мира. Нет, не вставляет…

Опять же с этими планерками — одна за другой, одна за другой. Образ вождя как-то мельчать начал. Да и сакральность размывается.

Николай Травкин, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».