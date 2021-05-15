В Украине допустили обмен кума Путина на патриотов, захваченных РФ 4 15.05.2021, 12:52

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Соответствующее решение может принять только президент Владимир Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, друга Лукашенко и кума Путина, которого подозревают в госизмене и хищении государственных ресурсов, обменять на политических пленников Кремля. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Это можно будет сделать в случае осуждения политика, пояснил Данилов. Однако такое решение может принять только президент Владимир Зеленский.

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем",- добавил Данилов.

11 мая СБУ пришла с обысками в дом и офис Виктора Медведчука, однако самого его не застали. Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку сообщили о подозрение по трем эпизодам государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. По данным СБУ, Тарас Козак скрывается в Беларуси на «лечении».

13 мая Печерский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Суд обязал подозреваемого сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и не общаться с другими фигурантами дела.

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