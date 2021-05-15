Высокопоставленный представитель США прибыл в Израиль в качестве посредника 15.05.2021, 13:03

Фото: AFP

Эксперт Государственного департамента по Ближнему Востоку признает право Израиля на самооборону.

На фоне эскалации ситуации вокруг сектора Газа эксперт Государственного департамента США по Ближнему Востоку Хади Амр прибыл в Израиль в качестве посредника.

Об этом сообщает посольство США в Израиле на своей странице в Twitter, передает nv.ua.

Амр прибыл в Тель-Авив, чтобы «подкрепить потребность» в усилиях ради устойчивого спокойствия, «признавая право Израиля на самооборону».

«Израильтяне и палестинцы заслуживают в равной степени свободы, безопасности, достоинства и процветания», — говорится в сообщении.

Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС

Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке вновь перешел в горячую фазу. Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме около недели продолжались масштабные протесты палестинцев, которые выступали против решения израильского суда о принудительном выселении десятков человек из домов из-за того, что граждане Израиля пытались получить недвижимость в иерусалимском районе Шейх-Джарра.

Во время протестов произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых были раненные и задержанные. По данным полиции Израиля, 8 мая возле мечети Аль-Акса травмы получили не менее 15 силовиков и 163 палестинца. Правоохранители сообщили, что применили силу после того, как в них начали бросать камни и бутылки.

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9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев из их домов.

10 мая ХАМАС потребовал от Израиля до 18:00 по местному времени вывести силовиков из комплекса мечети Аль-Акса. Через несколько минут после истечения срока ультиматума ХАМАС нанес по Израилю первый ракетный удар.

По предварительным данным, в результате конфликта погибли девять человек в Израиле и 126 жителей сектора Газа (по данным палестинского Минздрава).

Вечером 14 мая представители ХАМАС заявили, что готовы прекратить обстрел территории Израиля. Представители группировки выдвинули Израилю ряд требований.

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