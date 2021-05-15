Медики назвали овощ, который лучше всего укрепляет кости 2 15.05.2021, 13:25

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Специалисты рекомендуют включить его сок в рацион.

Миллионы людей в мире страдают остеопорозом — заболеванием, связанным с потерей кальция в костях. Эту болезнь неслучайно называют невидимой, ведь многие годы она развивается скрыто.

Эксперты рассказали, какой овощ нужно употреблять для профилактики возникновения недуга, чтобы укрепить костную систему, сообщает u-news.com.ua.

Специалисты отметили, что свой рацион нужно обогащать луком, а точнее его соком, потому что он обладает массой полезных свойств. Этот продукт богат противовоспалительными антиоксидантными флаваноидами, которые могут помочь защитить любые повреждения костей, в частности от недостатка коллагена в костях и артериях.

Исследователи из Университета Берна в Швейцарии обнаружили в луке соединение, которое уменьшает потерю костной ткани — пептид GPC. Во время эксперимента они выяснили, что это вещество блокирует потерю минералов костями. То есть употребление лукового сока может предотвратить потерю костной ткани и помочь бороться с остеопорозом. Помимо этого, лук отлично укрепляет иммунную систему, уменьшает количество сахара в крови за счет хрома, который входит в его состав. Также регулярное употребление продукта снижает уровень "вредного" холестерина, что очень хорошо для работы сердечно-сосудистой системы.

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