Сколько осталось в «кубышке» до начала девальвации в Беларуси? 15.05.2021, 13:35

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Фото: tut.by

Резервы властей тают.

У белорусов есть возможность подсчитать, что останется от резервов властей после растраты валюты.

Результаты расчетов нельзя назвать особо позитивными. На 1 мая ЗВР Беларуси по методике МВФ составили 7,278 млрд USD.

«Мы уже писали, за счет чего произошел их рост в апреле», — пишет издание banki24.by.

Если вкратце, то повлиял рост цен на золото, а также квартальные налоги, которые позволили Нацбанку выкупать валюту с биржи.

Кроме резервов в официальном определении есть небольшой загашник, который называется «другие активы», не включенные в резервные».

К 1 мая размер этих активов составил 234,4 млн USD. Хотя упомянутые 234,4 млн USD формально не входят в ЗВР, как показывает практика, они легко могут туда перемещаться и выходить назад.

Потенциально это некоторый запас для поддержания ЗВР. На 1 мая загашник чиновников целиком был представлен депозитами в валюте.

Нацбанк регулярно отчитывается, что расходует некоторые суммы при интервенциях для сглаживания колебаний курса белорусского рубля.

Разные компоненты резервов нельзя называть равноценными в плане пригодности к таким интервенциям. Например, монетарное золото — это последнее, что продают центробанки, чтобы сдержать девальвацию национальной валюты.

В качестве негативного примера можно назвать Венесуэлу, где власти давно расходуют золото для поддержания на плаву экономики.

Также для интервенций непригодны специальные права заимствования. На 1 мая их доля в ЗВР Беларуси составила 533,9 млн USD.

СПЗ — это резервные активы, которые МВФ распределяет между странами-членами пропорционально квоте этих стран.

А вот так называемые активы в иностранной валюте в наибольшей степени подходят для интервенций. На 1 мая их размер достиг 2,854 млрд USD.

Кроме валютных активов в составе ЗВР есть еще «прочие активы». К 1 мая их размер составил 1,047 млрд USD. Практически все эти активы (1,043 млрд USD) были представлены ценными бумагами, взятыми в ссуду или приобретенными по соглашениям РЕПО.

Данные активы можно использовать для погашения валютных долгов властей.

Таким образом, к 1 мая резервы, потенциально пригодные для интервенций и погашения долгов за малым не достигали 3,9 млрд USD.

А каковы тогда предстоящие расходы Нацбанка и Минфина? Сумму вероятных расходов можно оценить по данным НБРБ.

На 1 мая заранее обусловленные растраты валютных активов на 12 месяцев вперед достигали 3,124 млрд USD. В общем, если за скользящий год власти не смогут перехватить взаймы, то к следующему празднику весны и труда от валютных резервов останется около 0,7 млрд USD — в 5 раз меньше, чем сейчас.

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