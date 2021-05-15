Израильские ВВС атаковали вход в тоннель ХАМАСа в необычном месте: видеофакт
- 15.05.2021, 13:42
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Уловки террористов не помогли.
Израильские ВВС атаковали 14 мая диверсионный тоннель ХАМАСа на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, передает detaly.co.il.
Вход в тоннель намеренно был расположен рядом с мечетью и детским садом.
«Это еще раз доказывает, что террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные объекте среди жилой гражданской застройки, - отметили в армейской пресс-службе. - Армия обороны Израиля принимает меры предосторожности, чтобы свести к минимуму возможный ущерб гражданскому населению во время военных действий».
Пресс-служба также опубликовала видео самой атаки.