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Израильские ВВС атаковали вход в тоннель ХАМАСа в необычном месте: видеофакт

  • 15.05.2021, 13:42
  • 2,452
Израильские ВВС атаковали вход в тоннель ХАМАСа в необычном месте: видеофакт

Уловки террористов не помогли.

Израильские ВВС атаковали 14 мая диверсионный тоннель ХАМАСа на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, передает detaly.co.il.

Вход в тоннель намеренно был расположен рядом с мечетью и детским садом.

«Это еще раз доказывает, что террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные объекте среди жилой гражданской застройки, - отметили в армейской пресс-службе. - Армия обороны Израиля принимает меры предосторожности, чтобы свести к минимуму возможный ущерб гражданскому населению во время военных действий».

Пресс-служба также опубликовала видео самой атаки.

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