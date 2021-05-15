закрыть
15 мая 2021, суббота, 14:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван неожиданный внешний признак, обладатели которого более тяжело переносят COVID-19

1
  • 15.05.2021, 13:50
  • 1,214
Назван неожиданный внешний признак, обладатели которого более тяжело переносят COVID-19

Медики опубликовали сразу три исследования по этому вопросу.

Медики нашли закономерность, которую не могут объяснить: лысые люди переносят ковид тяжелее. Появилось сразу три исследования по этому вопросу, пишет «МедикФорум».

«Известно, что пожилые представители сильного пола чаще теряют волосы, и более 50% мужчин сталкиваются с облысением после 50-60 лет. А в старшей возрастной группе коронавирус протекает тяжелее, так что никаких противоречий здесь нет. Остается лишь выяснить, связано ли само облысение с более тяжелой формой коронавируса», - сообщает издание.

Ученые еще в 2020 году выявили связь между облысением и повышенной вероятностью госпитализации пациентов с ковидом. Позже была доказана связь между особенностями одного из генов и риском попадания в реанимацию с коронавирусом. Обладатели этого гена в подавляющем большинстве имели облысение.

Если же облысение – результат андрогенной алопеции и не связано с другими факторами, то ученые не исключают, что тяжелое течение ковида может быть обусловлено гормональными причинами.


популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников