На китайский Ухань обрушился мощный торнадо 5 15.05.2021, 14:31

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В городе, где размещается подозреваемая в утечке коронавируса лаборатория, произошли масштабные разрушения.

Шесть человек погибли и 218 были ранены в результате торнадо в китайском Ухане в провинции Хубэй. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям города.

"Вечером в пятницу в ряде районов города был зафиксирован ветер, скорость которого достигала 24 метров в секунду. В результате разрушены 85 и пострадали около 400 домов и строений, поломано большое количество деревьев, рухнул башенный кран", - говорится в сообщении.

В свою очередь, агентство Синьхуа информировало, что порывы шквалистого ветра достигали 23,9 м/с, смерч повредил строения, были повалены деревья.

После стихийного бедствия на место прибыли руководители регионального комитета партии и представители правительства. Они провели экстренное совещания для согласования плана действий по реагированию на ЧС.

Ранее примерно в 19.00 по местному времени торнадо обрушился на поселок Шэнцзэ в провинции Цзянсу. Погиб один человек, еще 20 с различными травмами госпитализированы.

Метеорологи озвучили неутешительный прогноз: вероятность возникновения воздушных воронок в провинциях Цзянсу и Хубэй сохраняется. Местным жителям необходимо проявлять бдительность.

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