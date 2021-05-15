ЦАХАЛ сбивает необычное оружие: Израиль предотвратил сюрпризы ХАМАСа 15.05.2021, 14:59

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ФОТО: TASS/ZUMA

Террористам не удалось застать израильских военных врасплох.

Военное крыло ХАМАСа – «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» начало использовать беспилотные летательные аппараты, заряженные взрывчаткой, в попытке застать Израиль врасплох и добиться военных успехов. ЦАХАЛ пока пресек все попытки, но ХАМАС пытается заполучить усовершенствованные БПЛА, которые имеются у хуситских повстанцев в Йемене. Об этом на сайте news1 пишет обозреватель Йони Бен-Менахем.

Главнокомандующий военными силами ХАМАСа Мухаммад Деф, похоже, разочарован тем, что ему не удалось застать врасплох Израиль в начале нынешней кампании. Его секретный план по проникновению нескольких десятков террористов из элитного отряда «Ан-Нухба» в Израиль через диверсионные туннели был заранее раскрыт израильской разведкой. ЦАХАЛ разбомбил эти туннели, убив часть террористов, а другие остались внутри разрушенных туннелей.

Мухаммад Деф попытался также использовать отряд морских коммандос для проникновения в Израиль по морю. На этот раз у Израиля тоже была предварительная информация о запланированной операции, и ЦАХАЛ атаковал отряд с воздуха и сорвал операцию.

Успешная ликвидация ЦАХАЛом и ШАБАКом четырех членов «генштаба ХАМАСА» во главе с бригадным генералом Бассемом Иссой, и еще десятка видных деятелей производственной и конструкторской структур ХАМАСа, при проведении отдельных секретных встреч в двух домах в городе Газа и в Хан-Юнисе – явилась для террористов тяжелым ударом. Деф теперь ищет любой способ, помимо запуска сотен ракет по Израилю, чтобы отомстить за смерть убитых террористов.

Военное крыло ХАМАСа запустило беспилотные самолеты с взрывчаткой для нападения на приграничные поселения и силы ЦАХАЛа. Они были обнаружены и сбиты. В другом случае израильская разведка обнаружила отряд, который готовился к запуску БПЛА, он был атакован с воздуха и уничтожен. ХАМАС сообщил, что эти беспилотники «Шихаб» были введены в действие на этой неделе. Некоторые из них, как они утверждают, атаковали газовую платформу в море у Ашкелона.

Сегодня, 15 мая, около 12 часов дня, комплекс «Железный купол» перехватил еще один БПЛА, запущенный из Газы в израильское воздушное пространство в районе Эшколь. Проверялется, должен ли был он взорваться на военном объекте. Прес-служба ЦАХАЛа сообщила, что наблюдение за дроном велось непрерывно, пока он не был сбит. Это уже шестой раз за неделю, когда сбит БПЛА ХАМАСа, и третий раз - «Железным куполом».

ХАМАС начал использовать дроны в операции «Нерушимая скала» в 2014 году. Террористы утверждали, что первая миссия была успешной, и он пролетел над зданием министерства обороны в Тель-Авиве. БПЛА, используемые ХАМАСом - иранская разработка, но они не такие сложные и опасные, как БПЛА хуситов в Йемене, с помощью которых те очень эффективно атакуют цели в Саудовской Аравии. Сейчас Иран пытается передать эти технологические знания инженерам военного крыла ХАМАСа.

Инженер ХАМАСа Ахмад аз-Завари, ликвидированный «Моссадом» в Тунисе в 2018 году, внес большой вклад в разработку беспилотных летательных аппаратов ХАМАС.

Военное крыло ХАМАС утверждает, что использование беспилотных летательных аппаратов помогает ему поддерживать баланс сдерживания с Израилем. Более сложные модели, угрожают в ХАМАСе, находятся на продвинутой стадии разработки, и станут успешным оружием в борьбе против Израиля.

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