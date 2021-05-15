Скандал: упавшие с автовоза Geely не пустили под пресс, а продают на аукционе 14 15.05.2021, 15:12

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Иллюстрационное фото

Причина вызывает удивление.

Одна авария, один водитель и четыре поврежденных автомобиля, в том числе три новеньких Geely, которые направлялись с завода «БелДжи» к официальному дилеру в Могилев: парочка Tugella и один GS. Казалось, все — машины в утиль. Погрустили и забыли, а все три Geely неожиданно всплыли на аукционе. Многие восприняли это с изрядной долей скепсиса, заподозрив, что кто-то просто решил навариться. Мы все разузнали: ситуация гораздо сложнее, пишет onliner.by.

Как были повреждены эти Geely

Как сообщалось, 12 апреля около 14:00 на 140-м км трассы М4 (Минск — Могилев) в Белыничском районе опрокинулся автовоз Iveco с прицепом. За рулем находился житель Пуховичского района 1958 года рождения. По информации ГАИ, водитель, двигаясь со стороны Минска в направлении Могилева, не справился с управлением транспортного средства, в результате произошло его опрокидывание.

Автовоз перевозил новые Geely, в том числе два купеобразных Tugella. Это самая дорогая серийная модель Geely, продающаяся на территории Таможенного союза. Третий автомобиль на автовозе — хетчбэк GS.

Перевозимые машины и сам автовоз получили механические повреждения. Водитель не пострадал.

Что планировали сделать с поврежденными авто

После ДТП поврежденные Geely все же доставили в Могилев.

— Машины находятся у нас, они направлялись в наш автоцентр, поэтому нам нужно было давать оценку. Пострадавшие автомобили не подлежат восстановлению и будут признаны погибшими. Весь товар был застрахован, — сообщили нам тогда представители дилера Geely в этом областном центре.

Создалось впечатление, что автомобили (после того как с них снимут сохранившиеся элементы) попросту утилизируют. Вполне возможно, что первоначальный план был именно такой.

Но не случилось.

На аукцион выставлены именно эти Geely

Машины те самые — информация подтверждена всеми источниками, да это было понятно с самого начала. Напомним, о каких лотах идет речь:

Geely Tugella (FY11) Luxury;

Geely Tugella (FY11) Flagship;

Geely GS (FE-7) Comfort.

Все автомобили 2021 года выпуска, в хороших комплектациях, все, как указано на belauction.by, заводятся и едут. Указано, что авто попали в ДТП при транспортировке с завода производителя к дилеру — все по-честному. Закрытие торгов запланировано на 27—28 мая.

Но почему автомобили продаются, хоть многие мысленно уже отправили их под пресс? Откуда такая резкая смена курса?

Машины после ДТП остались у перевозчика

Как сообщили в «БелАукцион-Групп», после ДТП автомобили остались у перевозчика: дилер, понятное дело, поврежденные авто не принял. Выходит, и продажу инициировал перевозчик.

Сразу оговоримся, что, как правило, все машины на автовозах полностью застрахованы. В противном случае один перевернувшийся автовоз может повлечь громадные убытки. Если же страховка есть, то все кажется простым и понятным (но только кажется): случилось ДТП, срабатывают механизмы для страхового случая, страхователь получает компенсацию в полном размере. Бывало, что страховые компании затем выставляли разбитые авто на продажу (компенсация-то выплачена, имуществом можно распоряжаться по своему усмотрению), но у нас не тот случай.

При этом, как нам стало известно, гражданская ответственность перевозчика была застрахована по договору страхования с лимитом ответственности в размере 200 000 евро.

Случай признан страховым, но в выплате отказано

Подробное разъяснение ситуации, в которой оказались все стороны, корреспонденту Onliner предоставил официальный дилер Geely в Могилеве.

— Страховая признала это страховым случаем, но в выплате отказано под предлогом того, что автовоз был перегружен, — рассказали нам. — Но фактического перегруза не было, а в страховой компании для расчетов взяли не те цифры.

Давайте разберемся с тем, что считать массой автомобиля.

— Существует два, а по большому счету даже три веса. Первый — технически допустимая общая масса: автомобиль с водителем и пассажирами, полный бак, груз в багажнике. Есть масса без нагрузки (она тоже указана в ПТС): машина, водитель (по нормам — 75 кг) и полный бак топлива (еще 50 кг). А есть масса фактическая, в данном случае масса автомобиля, который находился на прицепе, — поясняет дилер.

В Geely на автовозе не было водителей, а топливные баки были пусты, то есть от указанной массы без нагрузки каждого автомобиля можно отнимать 125 кг (75 + 50).

— Но страховая компания взяла данные по максимуму и, сделав вывод о том, что автовоз был перегружен, отказала перевозчику в выплате, — рассказал дилер.

«Белгосстрах» отказался от комментария

Сегодня корреспондент Onliner обратился в компанию «Белгосстрах», но там комментировать сложившуюся ситуацию отказались, отметив, что это было бы не этично.

В страховой компании добавили, что страхователю был направлен исчерпывающий ответ и никакой информации сверх этого нам предоставлять не станут.

Так был ли перевес?

Ну а раз комментарий получить не удалось, приходится ориентироваться на имеющиеся в распоряжении страхователя документы. Так, в своем ответе перевозчику, то есть своему клиенту, компания «Белгосстрах» отметила следующее: «Установлено, что перевозка транспортных средств на прицепе осуществлялась с превышением его допустимой максимальной массы», «за допущенное превышение величины массы перевозимого груза перевозчик привлечен к административной ответственности».

С целью установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, как указано в ответе «Белгосстраха», был направлен запрос в ОГАИ Белыничского РОВД, сотрудники которого выезжали на место ДТП.

Но интересный момент: и сам перевозчик, и дилер утверждают, что «за допущенное превышение величины массы перевозимого груза» ГАИ никого к ответственности не привлекала и вообще превышения как такового зафиксировано не было.

— Документов, подтверждающих факт таких нарушений, у страховщика не имеется. Перевозчик освобожден от привлечения к административной ответственности. Сделанные выводы не соответствуют действительности и положениям действующих норм законодательства, — подчеркнул дилер.

Кто вообще может достоверно определить, был ли автовоз перегружен? Юристы отмечают, что выявлять, констатировать факты превышения максимальной массы груза, как и привлекать в установленном порядке к ответственности за указанные нарушения в соответствии с законодательством, могут органы Министерства транспорта и коммуникаций. При этом специалисты БРУСП «Белгосстрах» не являются уполномоченными органами и не имеют соответствующих полномочий и компетенции. А в ответе «Белгосстраха» страхователю нет сведений о соответствующем запросе в Министерство транспорта.

— Фактическая (действительная) масса перевозимого груза не превышала максимальную допустимую массу груза, установленную техническими характеристиками транспортных средств перевозчика, но знать этого страховщик не мог, так как не обеспечил груз даже элементарным взвешиванием, актированием или иным способом подтверждения данных, — подчеркивает дилер.

Еще больше юридических тонкостей

15 апреля страхователь обратился в компанию «Белгосстрах» с заявлением о выплате страхового возмещения в размере стоимости несохраненного груза.

Специалисты разъяснили, что по совокупности условий договора страхования страховщик в соответствии с законодательством обязан в пределах компетенции рассмотреть заявление перевозчика и в течение 5 рабочих дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым. Соответственно, либо составляется акт о страховом случае, либо страхователь получает отказ в выплате страхового возмещения.

— Однако, несмотря на принятые по договору страхования обязательства, действующие нормы законодательства и правила страхования, страховщиком 23 апреля был направлен ответ, в котором указано «об отсутствии оснований для выплаты страхового возмещения по факту случившегося страхового случая». Дословное толкование данного вывода говорит о том, что страховой случай имеет место быть, но оснований для выплаты не имеется. Такой формулировки и такого вида решения правилами страхования не предусмотрены, — уверен дилер.

Все идет к суду?

Это возможный сценарий развития событий. И перевозчик, и дилер уверены, что в страховых выплатах отказано по надуманным причинам, а формулировка «Белгосстраха» не оставляет сомнений в однозначности: компания «не имеет основания для выплаты страхового возмещения». Похоже, дальнейший диалог может переместиться в стены зала судебного заседания. Onliner будет информировать о развитии ситуации.

Машины выставлены на аукцион, чтобы компенсировать хотя бы часть убытков

Но вернемся к факту, вызвавшему большой резонанс: автомобили, упавшие с автовоза, выставлены на аукцион — почему?

По сути, у перевозчика не остается никаких иных способов хотя бы частично возместить ущерб в ситуации, когда страховая компания отказала в выплате возмещения. Это вынужденный шаг, что подтверждает и могилевский дилер Geely.

— Если бы этого вопроса со страховой не возникло, мы бы пустили эти машины под пресс — и все, — говорит он.

— По факту получается: имея констатацию факта ДТП, имея констатацию факта страхового случая страховщиком, имея полис страхования, перевозчик, застраховав надлежащим образом свою ответственность, оказался без страховой выплаты и поддержки страховой компании, — констатирует дилер. — Несмотря на то что принять указанный поврежденный груз для восстановления и реализации конечным потребителям грузоотправитель, как и грузополучатель, не вправе, однако производитель автомобилей Geely (грузоотправитель), как и дилер (грузополучатель), не остался в стороне в произошедшем случае и всячески содействует разрешению ситуации.

Насколько «живы» эти Geely?

Как рассказали Onliner в «БелАукцион-Групп», вполне можно представить, что кто-то купит автомобиль с целью его полного восстановления. В этом плане состояние этих Geely не выглядит критичным по сравнению со многими и многими авто, которые выставляют на аукционы в Европе или Америке, а затем доставляют в Беларусь.

Как мы слышали, у трех выставленных на торги Geely целые двигатели, коробки передач, раздатки, в целом машины на ходу.

Кроме того, есть беспроигрышный вариант с покупкой на запчасти. Та же модель Tugella относительно неплохо продается в России — еще одно направление, откуда на аукцион может поступить ставка.

Как бы там ни было, менее чем за сутки число сделанных ставок на каждую из двух Tugella выросло в разы: на момент публикации за эти машины предлагают порядка 12 тысяч и 14 тысяч рублей соответственно, то есть цена уже выросла более чем в три раза.

Перевозчик: «Кто-то не хочет выполнять свои обязательства»

И конечно же, мы связались с перевозчиком, чтобы поговорить с ним о той непростой ситуации, в которой он оказался.

— Вот так 5 лет сотрудничал с этой страховой компанией, платил ежемесячно страховые взносы, а как возник реальный страховой случай — они прислали ответ, мол, факт страхового случая признаем, но в выплате отказываем. И при этом сослались непонятно на что. Якобы перегруз. Но этот вывод сделан без опоры на какие-то документы и факты. Они взяли свидетельство о регистрации прицепа, посмотрели, что там написано, — и все, — собеседник не скрывает своего разочарования.

Теперь, по его словам, он вынужден прикладывать усилия для того, чтобы доказать свою невиновность: взвешивать машины, консультироваться с юристами и пр.

— Хотя мы ведь живем в правовом государстве. Это они должны были доказать, что я что-то нарушил, прежде чем отказывать в выплате. А так мне в плечи прилетело почти 200 тыс. рублей просто из-за того, что кто-то не хочет выполнять свои обязательства, — считает мужчина.

Он подтвердил, что водитель автовоза не был привлечен Госавтоинспекцией к административной ответственности, нарушений правил перевозки груза, по его словам, выявлено не было.

— ГАИ составила административный протокол, в котором было указано, что водитель неправильно выбрал скорость движения. То есть даже не превысил (он не превышал), а неправильно выбрал, вследствие чего совершил ДТП, — рассказал перевозчик. — Но «Белгосстрах» этот протокол не приобщил к материалам и теперь ссылается непонятно на что.

Перевозчик поддерживает контакт с дилером, с которым работает уже продолжительное время. Кроме того, для консультации он обращался в другие страховые компании.

— Показывал им все документы, мне отвечают (по крайней мере, на словах): все нормально, не должно возникнуть никаких вопросов. Мол, мы бы забрали эти машины, выплатили компенсацию и сами бы реализовали годные остатки. Но в моем случае все пошло по иному сценарию, — посетовал собеседник. — И теперь я вынужден метаться, искать, доказывать. Завод «БелДжи» здесь вообще ни при чем: они помогают нам, предоставляют информацию о весе авто и т. д. Дилер тоже адекватно ко всему этому относится. Меня поражает позиция страховой компании, которая берет своего клиента и просто бросает его под танки. Я все делаю нормально: работаю, плачу налоги, плачу страховой компании, а в итоге остаюсь с баснословной суммой долга.

— У меня машины не приняли: естественно, я выставил их на аукцион — а что делать? Мне нужно как-то рассчитываться с дилером: там все понимают, но тоже несут затраты из-за этой ситуации.

И грустный каламбур от нашего собеседника, характеризующий всю ситуацию: «Платишь, страхуешься, а все равно ни от чего не застрахован!»

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