Север России превращается в исламский регион 15.05.2021, 15:19

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Страну ждут в будущем очень большие вызовы.

Дарья Асламова, известная пропагандистка, работающая на ГРУ, резко озаботилась проблемой концентрации мусульманского населения в нефтегазовых районах России, т.е. в Западной Сибири, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

К примеру, 22% населения Нижневартовска исповедуют ислам. Если ранее это были дагестанцы, то теперь понаехала огромная масса таджиков и узбеков. В статье Асламовой сказано, что нефть — это тотем для мусульман, вот они и едут в ХМАО и ЯНАО за длинным долларом, и оседают на пока еще российской периферии в больших количествах. Ясное дело, что ГРУ отправило свою сотрудницу в район Самотлорского нефтяного месторождения не местную культуру и традиции изучать, а разбираться в теме того, не готовятся ли в нефтяном сердце России большие диверсии в интересах третьих стран, или вообще новый очаг сепаратизма.

Отдельные лица в Кремле видят усиления турецкого влияния на Южном Кавказе после «осенней войны» в Нагорном Карабахе и серьезно волнуются над тем, не вынашивает ли Анкара идею возрождения «Великого Турана», чтобы развернуть свою сферу влияния от Средиземного моря до моря Лаптевых. Действительно, еще в 1930 году Ататюрк говорил: «Тюркская нация, живущая поблизости от азиатский и европейских сухопутных и морских границ, отличается от всех… земля тюрков очень большая… в ближней и отдаленной перспективе не будет континента, где не жили бы тюрки…

Они объединятся, хотя дата, когда это произойдет, точно не определена, но это непременно случится».

Глядя на то, как умело турки отхватили часть православного Кипра, создали себе «пояс безопасности» в Сирии, смогли из-за предательства россиян осенью 2020 года довести до грани развала православную Армению, Россию ждут в будущем очень большие турецкие вызовы. Неоосманы не дремлют, и на своих картах грядущего «Великого Турана» помечают «сибирский пояс», состоящий из Sibirya Türkleri («Турецкая Сибирь») и Saka Yeri или «Якутистана».

Российские спецслужбы в своих отчетах фиксируют рост популярности идеологии ИГИЛ среди сибирских мусульман, а это значит, что появление «Эмирата Сибирь» — это лишь вопрос времени. Эксперты ВШЭ бьют тревогу: Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион РФ после Кавказа и Поволжья. Именно эти нефтеносные районы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» неуклонно растет. При этом, на Севере многие мусульмане относятся к соблюдению норм ислама даже строже, чем на родине, ведь он их очень объединяет. Под влиянием притока мусульман меняется даже экономика региона, и на прилавках в магазинах можно увидеть халяльную оленину.

Постепенно Север выпадает из орбиты православия, выстраивается новый барьер между сибиряками и центром. Это связано с просчетами РПЦ, которая закостенела в коррупционных схемах, вертящихся вокруг «святейшего». РПЦ все дальше и дальше отдаляется от глубинного народа, который не чувствует в ней своей опоры, особенно — далеко от метрополии. Люди не видят в РПЦ института, которому можно доверять, и в рамках которого возможно искреннее покаяние. Духовенство поголовно занято масштабными прожектами, не связанными с общественным интересом, а так, ради отмывания средств для личного обогащения. Ни о какой духовной работе речь не идет, и идеологический охват РПЦ падает с каждым годом, и ее место уверенно замещает ислам.

За последние 15 лет в России число мусульман выросло на 40%! Каждый 5-6 гражданин РФ – мусульманин, а с учетом приезжих с Кавказа и Центральной Азии — цифра еще больше. Только в Москве живут до 4 млн. мусульман, и город справедливо можно назвать «Москвабадом». Возможно, именно исламизация центра РФ спасет ее от развала.

Но это уже будет совсем другая история, очень волнующая ГРУ уже сейчас.

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