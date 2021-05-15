В Польше - «Финишная прямая» 15.05.2021, 15:49

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Страна постепенно восстанавливает привычный образ жизни.

В субботу полякам разрешили наконец снять маски, уже не нужно закрывать губы и нос на свежем воздухе. Маску нужно иметь только в общественном транспорте или в закрытых помещениях (магазинах и больницах), пишет журналист Руслан Шошин для «Белсата».

Под открытым небом начали работать кафе, рестораны, амфитеатры и уличные кинотеатры. Болельщики вернутся на стадионы, правда –количество мест сильно ограничат. Ученики 1-8 классов возвращаются в школы, но учиться пока будут по так называемой гибридной системе: чтобы все в одно время не пересекались между собой, часть школьников будет учиться дистанционно.

Но это только начало нормализации общественной жизни в Польше. Уже 21 мая в городах открываются учреждения культуры: театры, филармонии, оперы и цирк. После долгого перерыва артисты наконец вернутся на сцену. Уже сегодня актеры и спортсмены присоединяются к правительственной рекламной кампании «Финишная прямая» («Ostatnia prosta») и призывают соотечественников активно прививаться.

В Польше сегодня можно привиться препаратами «Pfizer», «Moderna», «AstraZeneca» и «Johnson & Johnson». Каждый имеет право выбора. Действуют специальная онлайн-страница и горячая линия, через которую проходит регистрация. По последним данным Минздрава, по всей стране вакцинированы уже более 15 миллионов человек, из которых более 4 миллионов получили две дозы прививки. Кстати, во второй половине мая вакцинация должна начаться в аптеках. Ускорить процесс намерены также большие корпорации: они готовят специальные комнаты, где смогут прививать работников.

В пятницу появились данные о 3,2 тыс. новых случаев заболевания, умерли 289 человек. С начала пандемии – марта 2020 года – в Польше из-за коронавируса умерло более 71 тыс. человек, это население среднестатистического города. Эпидемиологи считают, что жертв было бы гораздо больше, если бы правительство не вводило локдауны, из-за которых польская экономика с начала пандемии потеряла около 200 млрд злотых (53 млрд долларов).

Польша уже готовится к лету. Еврокомиссия тестирует систему общеевропейских «ковидных паспортов», благодаря которым вакцинированные граждане ЕС смогут свободно путешествовать. Система должна заработать уже 21 июня. Ожидают, что это оживит туристический бизнес.

Но все еще не известно, как в ЕС будут путешествовать граждане третьих стран, включая белорусов. Европейское лекарственное агентство (EMA) пока не допустило на свой рынок российские и китайские вакцины. Если в ближайшее время это положение не изменится, люди, привитые вакциной «Спутник V», будут вынуждены проходить карантин. Здесь он длится 10 дней и освобождают от него только тех, кто имеет отрицательный результат теста, сделанного в Польше. Но сертификация российской вакцины – это не главная проблема. Больше беспокоит то, что процесс вакцинации за восточной границей ЕС выглядит очень плохо.

Если верить странице Оксфордского университета, что собирает данные о вакцинации, опираясь на официальную статистику стран, темпы вакцинации в Беларуси немного лучше, чем в Ираке или Ливии, но хуже, чем в Зимбабве, – Беларусь на уровне Руанды или Ганы. Похожая ситуация с прививками в Украине, Армении, Грузии. Везде свои причины такой ситуации. Нехватка вакцин, недоверие к вакцинации. Однако, как показывает опыт Индии или Бразилии, где были большие проблемы с соблюдением санитарных норм, неконтролируемый вирус порождает опасные мутации, об этом говорят все эпидемиологи.

Поэтому сегодня в Польше вакцинация – это приоритет, главная тема, которой живет общество, светлый лучик, что дает надежду на нормальную, не пандемическую жизнь. А какие приоритеты властей в Минске? Ведут ли они переговоры с ЕС касательно «ковидных паспортов»? Пытаются ли добыть вакцины западных производителей, чтобы дать белорусам возможность выбирать?

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