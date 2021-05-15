Медики рассказали, как снизить давление без лекарств 2 15.05.2021, 16:01

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В исследовании, которое провели американские ученые, приняло участие 4680 человек в возрасте 40-59 лет.

Химические вещества, которые придают овощам соленый вкус, также могут снижать кровяное давление, выяснили ученые из США, пишет сайт medicina.ua.

Глютаминовая кислота содержится во всех овощах, и ради нее стоит прислушиваться к совету специалистов «есть пять порций овощей в день», чтобы снизить риск развития сердечнососудистых заболеваний. Особенно богаты глютаминовой кислотой такие овощи, как брокколи.

Овощи, такие как капуста и брокколи, являются богатым источником химического вещества, называемого глютаминовой кислотой, придающей им вкус, который так нравится тем, кто предпочитает соленую и острую пищу сладостям. Также это вещество содержится в фасоли, зернах, рисе, хлебе, сухих завтраках из хлопьев, продуктах из сои, тофу и многих макаронных изделиях.

В исследовании, которое провели американские ученые, приняло участие 4680 человек в возрасте 40-59 лет. Чем больше участники эксперимента потребляли глютаминовой кислоты, тем больше снижалось их кровяное давление. Автор работы профессор Иеремия Стэмлер (Jeremiah Stamler), специалист по медицине профилактики из Северо-западного университета в Чикаго, США, надеется, что результаты его работы помогут людям, страдающим от повышенного давления, и покажут, насколько важной является здоровая диета, включающая овощи, бобовые и крупы.

Соавтор работы доктор Иан Браун (Ian Brown), эпидемиолог из Имперского лондонского колледжа, Великобритания, в свою очередь заявил: «Наше исследование показывает, что наличие глютаминовой кислоты может объяснить связь между понижением кровяного давления у людей и употреблением растительных белков». В ходе последующих исследований ученые надеются выяснить, каким образом глютаминовая кислота влияет на кровяное давление.

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