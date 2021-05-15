«В этом году оживление на рынке, как и сама весна, запоздало» 1 15.05.2021, 17:35

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Что сейчас происходит с продажами новых и подержанных машин в Беларуси?

Продавцы автомобилей традиционно ждут наступления весны с надеждой на то, что рынок проснется, показатели пойдут в гору. «Автобизнес» пообщался со специалистами, чтобы узнать, что сейчас происходит с продажами новых и подержанных машин в Беларуси.

Новые авто: скромное оживление на фоне сдерживающих факторов

По словам председателя Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергея Михневича, весеннее оживление наступило, но это далеко не то же самое, что теперь наблюдается в соседней России:

"Небольшое оживление есть. Мы видим некий прирост к апрелю прошлого года, хоть он и оказался первым месяцем в череде падений на фоне пандемии.

При этом теперь мы видим довольно интересную и необычную ситуацию, когда рынок сдерживается не только какими-либо внутренними экономическими факторами, но и внешними. Мы наблюдаем, как рынок сдерживается дефицитом автомобилей. Сегодня присутствует устойчивый дефицит автомобилей многих брендов в связи со сбоем производства на фоне дефицита микрочипов. Наши дилеры могли бы продавать больше, если бы у них были машины.

Российский рынок растет очень динамично, в прошлом месяце там произошел взрывообразный рост продаж по отношению к апрелю прошлого года, когда был введен локдаун. Соответственно российский автопром в первую очередь удовлетворяет спрос на своем рынке. Поэтому увеличить квоты для Беларуси удается не всем дилерам.

Если говорить о мае, то ситуация не сильно отличается от апрельской. Вероятнее всего, месяц будет не хуже предыдущего. При этом нам все же не приходится говорить о каком-то бурном росте. Скорее просто в прошлом месяце рынок смог выйти на некий уровень, который наверняка будет поддерживаться на протяжении ближайших месяцев".

Вторичный рынок: интерес к машинам из ЕС и США сравнялся

Учредитель компании Westmotors Алексей Мартыновский отмечает, что традиционное весеннее оживление в этом году наступило позже обычного:

“Нельзя сказать, что с наступлением календарной весны почувствовался какой-то всплеск. Оживление стало заметным буквально последние две недели. Март и апрель были достаточно тихими по продажам как на площадке автохауса, так и по числу желающих пригнать автомобиль под заказ.

Кроме Минска у нашей компании есть филиал в Москве, там ситуация аналогичная. Статистика продаж за март – апрель была скромной, однако в мае все изменилось – спрос заметно вырос. Можно сказать, что в этом году оживление на рынке, как и сама весна, пришло с запозданием.

Если сравнивать ситуацию в Беларуси с весной прошлого года, то она схожая. Все дело в том, что пандемия практически не повлияла на число желающих приобрести автомобиль под заказ. Мы это связываем с тем, что у людей появилось больше возможностей купить машину не спеша, посидеть в интернете и подобрать нужный вариант.

Однако сейчас мы видим, что идет непрекращающийся рост цен на автомобили в США. Мы общаемся со многими американскими дилерами и аукционами, они говорят о том, что этой весной они бьют все рекорды продаж. Продавцы связывают это с тем, что у многих американцев благодаря материальной помощи от государства, полученной во время пандемии, появились деньги, которые они с удовольствием тратят на первоначальный взнос при покупке авто.

Кроме того, за время пандемии сформировался отложенный спрос. Теперь у дилеров, которые продают новые машины, появились большие очереди, соответственно вырос спрос и на подержанные авто. Машины разбирают, площадки начинают выкупать слегка аварийные автомобили, ремонтируют их и продают на местном рынке. Американские покупатели дают высокие ставки на аукционах. С начала года цены на авто в США выросли примерно на 10 процентов, поэтому влияние пандемии на автомобильный мир в конечном итоге слегка отразится и на Беларуси".

Руководитель отдела продаж компании AutoGroup Владислав Селюк отмечает, что этой весной появился неожиданно высокий спрос на автомобили:

“По сравнению с апрелем 2020-го рыночная емкость запросов в апреле 2021-го выросла в 1,5 раза по машинам из США, а по авто из Европы в 2,5 раза. Похоже, что этой весной впервые сравнялся интерес к машинам из ЕС и США. Кроме того, среди тенденций весны этого года можно отметить растущий спрос как на аукционах, так и на внутреннем рынке. Также растет и ликвидность автомобилей благодаря спросу со стороны покупателей из России”.

Кроме официальных игроков рынка журналисты пообщались и с обычным "перекупом", который пожелал остаться анонимным:

"Лучше всего продаются машины в ценовом диапазоне от 2 до 5 тысяч долларов. В этом сегменте спрос есть всегда, независимо от поры года. Хотя, конечно, весной желающих купить автомобиль становится традиционно немного больше. Этот год не исключение, хотя март ввиду сложных погодных условий был достаточно спокойным".

Вердикт

Традиционный весенний рост продаж наступил – этот факт заметили все, начиная от "перекупов", перепродающих дешевые машины, и заканчивая официальными дилерами. При этом в отличие от других стран в Беларуси весной 2021 года нет сильного всплеска, как это происходит в США или той же России. Вероятнее всего, это связано с тем, что в нашей стране не было серьезных ковидных ограничений. Однако дефицит новых машин в других странах и рост цен на "бэушку" в Европе и США в конечном итоге отразятся и на нашем рынке. Но насколько заметными будут эти изменения?

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