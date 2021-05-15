ЦАХАЛ разбомбил склад оружия боевиков ХАМАС
- 15.05.2021, 16:31
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Боевики используют гражданские объекты в качестве щита.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что ударом с воздуха уничтожен склад оружия террористической организации ХАМАС в Джебалии (сектор Газа), пишет detaly.co.il.
Чуть ранее также ударом с воздуха уничтожена группа из трех боевиков ХАМАСа в районе Хан-Юнеса, что в северной части анклава.
ВВС разбомбили многоэтажное здание в ГАЗе, где базировались офисы и оборудование военной разведки ХАМАСа. В этом же здании размещались различные средства массовой информации, в том числе канал «Аль-Джазира». Пресс-служба ЦАХАЛа вновь обращает внимание на тот факт, что террористическая организация использует гражданские объекты и граждан в качестве щита.
ЦАХАЛ, согласно устоявшейся традиции и своим принципам, заранее оповестил находящихся в доме гражданских лиц о предстоящем ударе, чтобы люди смогли заблаговременно покинуть здание.