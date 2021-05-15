Ученые выяснили, насколько чаще дети болеют COVID-19 и какие у них симптомы 15.05.2021, 16:42

Результаты нового исследования.

Младенцы и дети ясельного возраста, перенесших вирус, почти втрое чаще болеют по сравнению с подростками. В то же время почти у трех четвертей зараженных детей никогда не будут развиваться такие симптомы, как лихорадка или кашель.

Таким исследованием поделились с dailymail.com (перевод - «Апостроф» команда из Университета Алабамы в Бирмингеме, США.

Исследователи рассмотрели более 12 300 детей в возрасте до 18 лет, которые имели положительный результат на COVID-19. Таким образом выяснилось, что:

- Около 75% зараженных детей не имели таких симптомов, как кашель, лихорадка или одышка;

- Более 5% детей попали в больницу, и они имели до пяти раз больше шансов почувствовать симптомы коронавируса: лихорадку, тошноту, рвоту и даже сыпь;

- Серьезные симптомы были в три раза чаще среди младенцев, детей младшего возраста и детей дошкольного возраста с COVID-19 по сравнению с подростками;

- Большинство детей, инфицированных COVID-19, не проявляют типичных симптомов заболевания;

- Частота потери вкуса и запаха было распространено в обеих группах, но лишь около 15% негоспитализированных детей имели лихорадку по сравнению с 40,7% госпитализированных детей - показатель в 2,7 раза больше.

Для исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, команда изучила данные о 12 306 детей, которые имели положительный тест на коронавирус. Дети колеблются в возрасте от нуля до 18 лет, и их посещали врачи в 33 медицинских организациях по всей территории США.

Исследователи изучали распространенность типичных симптомов COVID-19 - лихорадки, кашля и одышки у детей. Они обнаружили, что большинство детей, 74,9% не имели ни одного из классических симптомов. Лишь около 25,1% детей имели одно из трех, а 9,9% - по крайней мере два.

Наиболее распространенными симптомами были неспецифические, включая лихорадку, боль в мышцах и потерю вкуса и запаха, наблюдалось в 18,8%. Около 16,5% имели симптомы дыхания, такие как кашель, и 13,9% имели желудочно-кишечные симптомы, включая тошноту и рвоту.

Менее общие признаки включали дерматологические симптомы, такие как сыпь, которая наблюдается у 8,1% и неврологические, такие как головная боль, наблюдается у 4,8%.

Всего 672 пациентов, или 5,5%, были госпитализированы с COVID-19.

Что касается общих симптомов, таких как боль в мышцах, усталость и потеря вкуса и запаха, показатели были одинаковыми среди госпитализированных и негоспитализированных детей. Единственной заметной разницей была частота лихорадки, которая наблюдалась в 15% Не госпитализированных пациентов и 40,7% госпитализированных.

Одышка была несколько выше у госпитализированных детей - 12% по сравнению с 10% среди негоспитализированных детей.

Среди всех госпитализированных детей 118 или 17,6% нуждались в медицинской помощи, а 38 детей, или 4,1%, нуждались искусственной вентиляции легких.

"Результаты свидетельствуют о том, что дети и подростки с COVID-19 могут иметь легкий ход заболевания, чем взрослые. Учитывая высокую частоту случаев без типичных симптомов, повышенная бдительность, инновационный скрининг и частое тестирование могут понадобиться среди детей, которые учатся в школе, и их непосредственных контактов по мере восстановления работы школ", - написали авторы.

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