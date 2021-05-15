Минчане получают странные СМС от службы занятости

Минчане получают странные СМС от службы занятости2
- 15.05.2021, 16:55
- 4,684
Кому они приходят и откуда берут номера телефонов?
15 мая некоторым читателям tut.by стали приходить СМС-сообщения с приглашением в службу занятости населения «для содействия в трудоустройстве». Получили его те, кто не работает или работает неофициально. «Не знаю, стоит ли отвечать? И чем это может грозить кроме оплаты 100% ЖКУ?» — задается вопросом одна из читательниц. В службе занятости по одному из телефонов, указанных в сообщении, пояснили, что рассылка была сделана по спискам комиссий по занятости населения районных администраций, приходить куда-либо не обязательно — «просто информация».
— Я работаю, но неофициально. Предполагаю, что поэтому и попала в эту рассылку, — говорит одна из читательниц, получивших такое сообщение. — Пару лет назад, когда была похожая ситуация, сообщений такого рода не приходило. Приходило «письмо счастья». Плюс странна суть сообщения в целом, без каких-либо пояснений.
Еще одна читательница рассказала, что официально не работает уже два года, но раньше ей никогда по этому поводу не звонили и не писали. «Не знаю, стоит ли отвечать? И чем это может грозить кроме оплаты 100% ЖКУ?» — задается она вопросом.
Журналисты уточнили у собеседниц, привлекались ли они в прошлом году по статье 23.34 КоАП. Ранее читатели, которые задерживались по этой статье, рассказывали о том, что им приходили именные письма от службы занятости с предложением оказать содействие в трудоустройстве (при этом некоторые из них на тот момент официально работали). Поэтому читатели предполагали, что эти события могут быть связаны. Однако те, кому пришли такие сообщения сейчас, к административной ответственности не привлекались.
В столичной службе занятости по одному из номеров, указанных в СМС-сообщении, сказали, что рассылка была сделана по спискам комиссий по занятости населения районных администраций.
— Если человек не работает, если он хочет, может приходить на Берестянскую, 20. Это по желанию, просто информация, — уточнили по телефону.
Каким образом в службе занятости оказались мобильные телефоны тех, кто попал в списки не занятых в экономике, там пояснить не смогли.
Напомним, в 2017 году в столице, областных центрах и других городах страны проходили «марши нетунеядцев» — акции протеста против налога на тунеядство, который в последующем заменили на оплату жилищно-коммунальных услуг по полным тарифам.