Председатель Европейского совета: Попытки России разделить ЕС ни к чему не приведут 4 15.05.2021, 17:10

фотО: РИА Новости

Шарль Мишель призвал РФ к соблюдению международного права.

Шарль Мишель, возглавляющий Европейский совет, призвал Россию соблюдать международное право. В записи в Twitter он прокомментировал решение властей в Москве опубликовать список государств, получающих статус «недружественных». В нем уже находятся США, а из Европейского союза — Чехия, передает «Польское радио».

Напомним, что Чехия недавно обнародовала выводы расследования, что агенты ГРУ произвели взрыв на оружейном складе в 2014 году на Моравах. Чехия выдворила 18 российских дипломатов, РФ в ответ запретила въезд и пребывание на своей территории 20 представителям Чехии.

Председатель Европейского совета выразил мнение, что решение российских властей, касающееся «недружественных государств», является очередным шагом, который обостряет и усложняет дипломатические отношения.

«Но попытки разделить Европейский союз ни к чему не приведут. Полная солидарность с Чехией», - добавил Шарль Мишель, который призывает Россия не нарушать Венскую конвецию о дипломатических отношениях.

В жесте солидарности с Чехией некоторые страны ЕС тоже выдворили российских дипломатов, но еще не было общего евросоюзного ответа. Несмотря на то, что Европейский парламент и ряд стран, в том числе Польша, выступают за ужесточение санкций в отношении России, такое решение пока не принято.

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