Иностранные инвесторы сбросили акции и гособлигации РФ почти на $3миллиарда 2 15.05.2021, 18:05

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Иностранные инвесторы продолжают распродажу российских активов.

По итогам апреля нерезиденты избавились от вложений в акции, облигации федерального займа и корпоративный долг еще на 200 млрд. рублей (2,7 млрд. долларов), сообщил российский Центробанк, пишет sprotyv.info со ссылкой на GuildHall.

Хотя развивающиеся рынки в целом получили приток капитала (на 10,7 млрд. долларов), Россия осталась «белой вороной», теряющей иностранные инвестиции. Из российского госдолга нерезиденты вывели еще 127 млрд. рублей, сократив вложения до минимума c октября 2019 года (2,788 трлн. рублей), а долю на рынке – до 18,8%, самого низкого значения почти за шесть лет.

Хотя иностранцы продолжали участвовать в аукционах Минфина РФ, их доля снизилась до мизерной (9,1%), а почти 80% выкупали крупнейшие российские банки, отмечает ЦБ России. При этом на биржевом и внебиржевом рынке нерезиденты продавали, сбросив бумаги на 57 млрд. рублей после объявления о санкциях США.

Распродажа ОФЗ, прежде любимой «игрушки» нацеленных на carry-trade фондов, продолжается пятый месяц подряд, и за это время иностранцы сократили портфель примерно на 300 млрд. рублей, или 4 млрд. долларов.

Одновременно третий месяц подряд нерезиденты уходят с рынка акций, ликвидируя вложения, сделанные в ноябре прошлого года. В апреле распродажа ускорилась почти вдвое и составила 71,9 млрд. рублей. Покупателями стали российские банки (на 57,2 млрд. рублей) и население, установившее новый рекорд «биржевой лихорадки» – 77 млрд. рублей, по данным МосБиржи.

Еще 1,2 млрд. рублей нерезиденты вывели из корпоративных облигаций и при этом продолжили сокращать ставки на рубль на рынке валютных свопов – с 15 млрд. долларов в начале марте до 8 млрд.

Напомним, 15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского госдолга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций.

Как сообщала группа ИС, рост цен на нефть и смягчение условий сделки ОПЕК+, в рамках которой Россия смогла увеличить добычу нефти в начале года, не приблизили российскую экономику к доковидным уровням нефтедолларовых доходов.

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