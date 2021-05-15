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В воскресенье будет до +24 градусов

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  • 15.05.2021, 18:51
В воскресенье будет до +24 градусов

Прогноз погоды по Беларуси на 16 - 18 мая.

16 мая погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, пишет сайт pogoda.by.

Местами, а днем по Брестской и Гродненской областям на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6..+12, днем +18..+24. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

17 мая погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, днем по северо-востоку сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14, днем +16..+21, местами, преимущественно по востоку страны, +22..+25.

18 мая погоду станут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Облачно с прояснениями. Временами дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15, днем +14..+20, местами, преимущественно по востоку страны, +21..+22.

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