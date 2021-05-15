«Ты должен вслух сказать, что - за правду, за справедливость, против лжи, темноты» 15.05.2021, 19:00

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Фото: babruysk.by

Ситуация, сложившаяся после выборов 2020-го года, повлияла на все слои общества.

Ситуация, сложившаяся в Беларуси после президентских выборов 2020 года, повлияла на все слои общества, на представителей всех профессий. В том числе, разумеется, – на людей творчества. Может ли художник пройти мимо протестов, революций? Если нет, то как правильно отражать волнения в обществе в своих произведениях? Есть ли вообще место культуре в политике? На эти и другие вопросы «Бобруйский курьер» ищет ответы с одним из самых известных бобруйских художников – Анатолием Концубом.

«Время поставило вопрос о нашем достоинстве – можем ли мы вообще людьми зваться»

Анатолий Концуб – член Белорусского союза художников, заслуженный работник народного образования Беларуси. Работы Концуба хранятся в Белорусском национальном художественном музее, Могилёвском областном художественном музее им. П.В.Масленникова, Бобруйском художественном музее, в частных и государственных коллекциях Беларуси, России, Китая, Польши, Болгарии, Австрии, Великобритании, США.

О себе Анатолий Концуб говорит, что он – всего лишь человек культуры, искусства. Знаменитый художник не хочет быть «политизированным», а – просто писать картины на те темы, которые подскажет сердце.

Анатолий готов принять любую точку зрения, с уважением отнестись к праву человека думать так, как он думает.

Фото: babruysk.by

Фото: babruysk.by

– B 2020 году настало такое время, которое перед каждым из нас поставило вопрос о нашем достоинстве, можем ли мы вообще ещё людьми зваться, такое время, когда ты уже не можешь отсидеться в своей мастерской, – говорит художник о том, как изменилась его жизнь после последних президентских выборов. – Ты понимаешь, что должен вслух сказать, что ты за правду, за справедливость, за честность, что ты против насилия, лжи, темноты.

Я живу в Бобруйске уже 50 лет. Приехал сюда, когда мне было 22 года. Я мог уехать в Минск, были возможности, но я остался в Бобруйске. Считаю себя бобруйским художником. Я полюбил этот город, считаю его своим, многое для него делаю, не раз дарил картины музеям. Я – в своём городе. А в нашей администрации много людей назначенных, приезжих, не бобруйчан… Нужно помнить, что эта власть не вечная. Ну и мне уже не 20, а почти 72 года. Чего мне бояться? Поэтому я готов говорить то, что думаю.

«Считаю насилие, которое творится в Беларуси, преступным беззаконием»

Не всем понравилась смелая и свободная позиция художника – в октябре прошлого года от имени Анатолия Концуба кто-то создал «пустой» ютуб-канал, и с этого профиля присоединился к обсуждениям, писал комментарии о том, как якобы Анатолий разочаровался в протестах и прочее.

– Я не знаю, как с этим бороться, как его закрыть, заблокировать, – говорит художник. – Чтобы люди понимали, кто есть кто, я опубликовал заявление: я, настоящий Анатолий Концуб, выступаю за перемены, считаю насилие, которое творится в Беларуси – преступным беззаконием. О моих действительных взглядах читайте на моей странице в фейсбуке.

Живописец замечает, что среди белорусских художников сегодня около 90% – протестно настроенные.

– Мне кажется, можно даже сделать градацию по уровню таланта – чем талантливее человек, тем он более протестно настроен, – говорит Анатолий.

«Вы много видели у нас картин в квартирах у людей?»

Концуб отмечает, что рая на земле, конечно, нет нигде, и проблемы есть везде. Но при этом, говорит, всё равно Беларусь и Европа – как небо и земля.

– Я встречался с художниками в маленьком городе Австрии Линце. Он по размерам как Бобруйск – 200 тысяч населения, – рассказывает живописец. – У меня там спросили – сколько у вас в Бобруйске человек в вашем Союзе художников? Отвечаю – около 30 человек в Бобруйске вообще профессионально занимаются искусством. А в Линце – 20 художественных галерей, 200 профессиональных художников на город. И при этом все кормятся, все живут, и одеты лучше, чем мы. И когда видишь эти два разных мира, то понимаешь, что, конечно, нам надо стремиться туда, конечно, здесь надо что-то менять, ломать старое. И прежде всего – ломать в сознании людей. Потому что в Австрии ты зайдёшь в любую квартиру, и обязательно увидишь на стенах 5-6 картин, и не репродукций, а подлинные работы местных мастеров. Там это престижно. А у нас вы много таких квартир видели? У нас надо в корне менять отношение к культуре. Но для этого должно быть национальное правительство, люди, которые думают про свой народ, – не про то лишь, как продержаться сегодня, а завтра после нас – хоть потоп.

По мнению Анатолия Концуба в идеальной ситуации, в здоровом обществе культура – вне политики.

– Могу объяснить на примере Польши, где у меня много друзей, родственники, – рассказывает художник. – В советские времена Польша была очень политизированной, поляки только о политике и говорили. А сейчас приезжаю - люди занимаются собой, своей семьёй, своим бизнесом, искусством. И не думают ежедневно про политику. И это нормально. А вот когда люди живут не очень хорошо, то начинают задумываться о политике.

«Я понял, что не могу пройти мимо»

В 2020 году в творчестве Концуба стали появляться отчётливые политические мотивы.

– В какой-то момент я понял, что как художник могу в своих работах обобщить, отрефлексировать то, что происходит, передать события образно, – говорит художник о своём творчестве после выборов. – Я стараюсь работать так, чтобы это не были картины одного дня, а чтобы было интересно и завтра, и через год, и через пять. Я показываю сегодняшний день через призму вчерашнего и завтрашнего. Но самое главное – стараюсь быть честным.

Анатолий Концуб родился 13 июля 1949 года в деревне Колки Столинского района Брестской области. Детские и школьные годы провёл в Давыд-Городке. В 1966 – 1971 годах учился в Белорусском государственном театрально-художественном институте (ныне Белорусская государственная академия искусств) на факультете декоративно-прикладного искусства, отделение керамики.

С 1971 года Анатолий живёт в Бобруйске. До 2000 года преподавал в Бобруйском художественном училище, где организовал подготовку специалистов по художественной керамике.

С 1976 года участвует в республиканских и международных выставках. В 1980 году принят в Союз художников СССР, ныне – Белорусский союз художников. В 1991 году получил звание «Заслуженный работник народного образования Беларуси». Участник международных симпозиумов по живописи и керамике.

С 2013 года участвует в мероприятиях и международных выставках, проводимых китайской организацией «Путешествия художников во имя мира». В 2014 году по итогам крупной международной выставки «Гармония-Азия» в Шанхае награждён золотой медалью.

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