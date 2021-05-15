Что случилось с прудом-охладителем в Чернобыле 15.05.2021, 19:21

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Это не просто искусственный водоем, а целый комплекс сложных гидротехнических сооружений.

Сегодня будет большой и интересный пост с фото, который продолжает серию о Чернобыле в моём блоге. Недавно мы вернулись из нескольких больших экспедиций по Чернобыльской Зоне, пишет белорусский блогер Максим Мирович.

Cегодня мы поговорим о пруде-охладителе станции. Некогда это был водоём внушительных размеров, но время идёт, всё меняется, станция давно выведена из эксплуатации, и пруд-охладитель тоже начали осушать — сейчас вода отступает, открывая весьма необычные пейзажи дна водоёма, от которого некогда зависела работоспособность станции.

Итак, в сегодняшнем посте — уникальные кадры окрестностей Чернобыльской АЭС и рассказ о том, что сейчас происходит с прудом-охладителем.

Что такое пруд-охладитель?

02. Для начала давайте подробнее расскажу вам о том, что такое вообще пруд-охладитель, как он появился и для чего использовался. Пруд-охладитель ЧАЭС — не просто искусственный водоём, а целый комплекс сложных гидротехнических сооружений, вода из которого использовалась в качестве теплоносителя в охлаждающем контуре АЭС — то есть, проще говоря, охлаждала реакторы и участвовала в выработке электроэнергии на парогенераторах (в виде пара).

Пруд-охладитель ЧАЭС — это полностью искусственный водоём, который наполнялся водой из протекающей рядом реки Припять. Возводили его в два этапа — к началу 1980-х годов площадь пруда-охладителя составляла 12 квадратных километров, а к окончанию строительства и запуску Второй очереди (Третьего и Четвёртого блоков) — пруд увеличился уже до размеров в 21,7 квадратных километра. Средняя глубина водоёма составляла 6 метров, а максимальная — около 20. В его лучшие времена (во время функционирования станции) длина пруда составляла 11,4 километра, а ширина — более 2-х. Создали пруд-охладитель при помощи дамбы — она охватывает его почти по всему периметру (около 25 километров), а её высота в среднем составляет около 6 метров.

Во время работы станции вода из пруда-охладителя через системы спецводоочистки, попадала в охлаждающий контур АЭС. После аварии и постепенного вывода станции из эксплуатации пруд-охладитель стал ненужным — и сейчас его постепенно осушают.

Что осталось от пруда-охладителя.

03. А мы, тем временем, спускаемся к остаткам водоёма, к которым можно подобраться со стороны Третьей очереди ЧАЭС — когда-то часть водоёма была подведена и сюда (воду планировалось использовать на недостроенных Пятом и Шестом блоках станции). По дороге к воде попадаются остатки железобетонных конструкций, которые некогда размещались на набережных — сейчас пруд-охладитель постепенно осушают, и вода отступила на десятки и сотни метров от прежней береговой линии.

04. Всё, что ниже уровня бетонного парапета под ногами — некогда было залито водой. Хорошо видно, где именно проходило дно пруда-охладителя — там остался жёлтый донный песочек, который постепенно зарастает деревьями и мелким кустарниками.

05. Во время работы станции уровень воды в пруду-охладителе был на 7 метров выше, чем в реке Припять — такой уровень воды поддерживался искусственно, работающей насосной станцией. После вывода реакторов из эксплуатации через какое-то время насосную станцию остановили, и уровень воды стал падать до естественного — фактически, возвращаясь к тому, какой был в этих местах до строительства АЭС. Сейчас части дамбы и какие-то строительные конструкции в оголившейся части бывшего водоёма зарастают густыми полесскими зарослями.

06. Среди озёр и болот, среди весеннего леса с кристально чистым воздухом (в Зоне отчуждения не ведётся никакой хозяйственной деятельности) ржавые металлоконструкции и остатки бетонных плит выглядят чем-то инородным.

07. Фактически, природа просто берёт назад своё. Деревья растут на куче строительного мусора, на частях которого можно разглядеть мелкие белые и синие керамические плиточки — такую отделку очень любил «Гидропроект», возводивший ЧАЭС — её можно увидеть и на блоках Чернобыльской станции, и на блоках недостроенной Чигиринской АЭС.

Сейчас, среди деревьев и кустарников девственной природы, эти плиточки и остатки градирни на горизонте выглядят как остатки какой-то древней погибшей цивилизации, которую поглотила природа. Наверное, схожие ощущения испытывали путешественники прошлых лет, вдруг разглядев в индийских джунглях руины домов древнего города, давно покинутого человеком.

08. До возведения атомной станции в этих местах существовала древняя деревня Нагорцы — которую снесли и затопили во время строительтва пруда-охладителя. Сейчас вода отсупает — но разумеется, от фундаментов домов не осталось и следа ещё во время возведения АЭС. Во время строительства станции от деревни оставили только кладбище.

Дно пруда-охладителя и уровни радиации.

09. А мы идём дальше, уходя от недостроенных блоков Третьей очереди. Начинается спуск вниз — некогда всё это было дном водоёма возле АЭС. Пруд-охладитель считается очень «грязным» с точки зрения радиации — так как остальную территорию станции дезактивировали, а вот с дном пруда-охладителя (куда, по рассказам, выпало немало радиоактивной пыли) — сделать ничего не смогли по естественным причинам.

10. Пейзажи и впрямь выглядят страшновато — среди тонн сухих ракушек на дне бывшего пруда-охладителя лежат чёрные камни, напоминающие куски реакторного графита.

11. В дополнение ко всему, на дне можно встретить и какие-то ржавые остатки металлической техники — которые сразу напоминают о технике ликвидаторов восьмидесятых годов. Кажется, что радиоактивный фон здесь должен быть просто запредельным.

12. Но на деле всё оказывается не таким уж страшным — камни оказываются обычными речными камнями, а средние значения фона на дне бывшего пруда-охладителя практически не превышают средние показатели в районе ЧАЭС. Вот эта круглая деталь, напоминающая колесо, «светит» всего-то около 50 микрорентген в час, что превышает естественный фон в вашем городе всего в 3-4 раза.

13. Ну а территория в низине, возле остатков воды — и вовсе практически чистая. Думаю, вода сыграла свою роль — со временем она погасила ядерные реакции выпавшей на дно пруда ядерной пыли. Эту догадку подтверждает то, что уровни радиации в этой местности, где была суша — примерно в 5-7 раз выше чем в тех местах, что находились под водой.

Окрестности пруда и лаборатории учёных.

14. Возвращаемся из окрестностей бывшего пруда на сушу. Когда-то вот эта металлоконструкция из двутавровых балок была чем-то вроде причала — но как видите, вода отсюда давно отступила, и местность постепенно зарастает деревьями и кустарниками. Именно таким и был план руководства ЧАЭС, выводящего станцию из эксплуатации — постепенное осушение пруда и постепенное восстановление на его месте естественной природы.

15. Некогда в районе пруда-охладителя функционировала лаборатория по изучению влияния радиации на живые организмы.

16. Некогда к лаборатории была подведена вот такая внешняя теплотрасса — точно такие же можно увидеть и в современном городе Чернобыле — так как трубы в земле там размещать нельзя из-за попадания радионуклидов из почвы в атмосферу

17. Рядом с лабораторией находится старая пожарная машина, явно не из тех, что участвовала в тушении Четвёртого энергоблока в ночь на 26 апреля — потому что с точки зрения радиации машина практически чистая.

18. А ещё здесь есть вот такой памятник солдатам Второй мировой войны, к которому кто-то приносит цветы. За памятником можно увидеть огромный корпус недостроенной градирни Третьей очереди…

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