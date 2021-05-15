В Израиле прекращают принимать самолеты из-за ракетных обстрелов из сектора Газа 15.05.2021, 19:34

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Сообщается, что данный запрет будет действовать как минимум до 17 мая.

По соображениям безопасности израильские власти запретили все авиарейсы в/из Израиль на фоне обострения вооруженного конфликта с Палестиной. Об этом информирует пресс-служба посольства Молдовы в Израиле, пишет «Апостроф».

Сообщается, что данный запрет будет действовать как минимум до 17 мая 2021 года включительно.

Дипломаты напоминают, что боевики движения ХАМАС продолжают обстреливать территорию Израиля. в том числе и аэропорты, поэтому власти по соображениям безопасности приняли такое решение.

"Если произойдут изменения в работе рейсов, посольство незамедлительно проинформирует об этом. Просьба находиться в местах с повышенной безопасностью, по возможности посольство рекомендует воздерживаться от нахождения в общественных местах, выходить из дома только в экстренных случаях, использовать укрытия в случае возобновления бомбардировок", - говорится в сообщении.

В Посольстве также предупредили о возможных новых запусков ракет и призвали подготовить сумку с документами и вещами на первое время.

"Следуйте всем инструкциям компетентных израильских властей, возможны запуски ракет. Подготовьте сумку с необходимыми документами и вещами. Заранее определите, где находятся ближайшие укрытия", - подытожили в пресс-службе дипведомства.

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