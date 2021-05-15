«Переходил границу ночью с тепловизором» 16 15.05.2021, 22:00

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История студента-политзаключенного Артема Винокурова.

Осужденный на три года "химии" политзаключенный Артем Винокуров сбежал в Евросоюз. Студента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники осудили за то, что во время лекции 26 октября он призывал студентов присоединиться к общенациональной забастовке, передает «Радыё Свабода».

Уголовное дело возбудили после обращения ректора университета. Согласно обвинению, Винокуров действовал в "группе лиц", однако эти лица "не были установлены в ходе следствия".

"Химией" по советской традиции в Беларуси называют ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. До отправления отбывать меру пресечения Артем находился под подпиской о невыезде. Поэтому он убегал из Беларуси в обход легальных пограничных переходов.

Артем Винокуров рассказал, как ночью нелегально перешел белорусско-литовскую границу и что с ним произошло потом.

"Была кромешная тьма. Это мне помогло"

"Я переходил границу где-то в полночь. Была кромешная тьма. Это мне способствовало, потому что как я ничего не вижу, так и, возможно, белорусские пограничники не смогут меня заметить. Это давало больше шансов перейти границу или хотя бы убежать от погони или преследования".

До пограничных деревень Артем Винокуров добирался полдня на автобусе, чтобы не вызвать подозрения. Уже оттуда пешком пошел в сторону границы.

"Я убедился, что все спокойно. С собой у меня был тепловизор, который очень помог. Было очень темно, а включать фонарик нельзя, за три-четыре километра его могут увидеть. Тепловизор помог мне определить, есть ли на этом отрезке границы наряд, потому что они [пограничники] выжидают в низине. Когда я убедился, что нет препятствий, то пошел".

"Светили мощные прожекторы. Это было самое нервное место перехода"

Отрезок, который собирался переходить Артем, был около двух километров. На то, чтобы пройти его, ушел час. Пришлось идти по полю и по густому лесу.

"Лес шел по границе. Оставались последние 500 метров. Это было очень сложно и тревожно. Где-то за километр от меня я видел через тепловизор силуэты людей. Думаю, что это были белорусские пограничники, но точно не скажу, они преследовали меня или просто патрулировали. В деревне, которая была за пару сотен метров от границы, светили мощные прожекторы. Это было самое нервное место перехода. Я там был как на ладони в поле. Но смог продраться, перелезть через забор и оказался на литовской стороне".

"Они с этой процедурой знакомы, я не первый и не последний"

Полчаса Артем Винокуров ждал около границы на литовской стороне. Позже приехали литовские пограничники. Артем заявил, что просит в Литве международную защиту.

"Они с этой процедурой знакомы, потому что я не первый и не последний. Они отвезли меня на пограничную заставу, там опросили, дали сумку с едой и сказали отдыхать. На следующий день меня отвезли на ковид-тест и после негативного результата доставили на другую заставу, где меня уже опросили другие службы, пограничники и Департамент миграции.

Однако в результате Винокуров попал в Польшу – у него была польская национальная виза. Теперь Артем во Вроцлаве, где подал заявление на политическое убежище. Он собирается продолжить образование и подать заявку на стипендиальную программу имени Кастуся Калиновского.

Артем говорит, что будет продолжать свою деятельность в страйкоме БГУИР. Задачи его и его друзей остаются неизменными, говорит Винокуров: освобождение политзаключенных, новые, справедливые выборы и отставка Лукашенко.

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