«Слава белорусским героям, которые держат бело-красно-белый флаг свободы»1
- 15.05.2021, 20:27
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По США прокатилась волна митингов в поддержку политзаключенных в Беларуси.
- Эта волна не миновала и Филадельфию, пишет в «Фейсбуке» белорусский активист в США Вадим Васильев.
В минувшую субботу, 15 мая, неравнодушные белорусы собрались в Филадельфии, чтобы выразить свое несогласие с незаконными задержаниями. Место проведения митинга выбрано очень символично и не случайно - скульптура «Свобода», которая находится на пересечении Шестнадцатой и Винной улиц. Многие критики называют «Свободу» символом борьбы современного человека за свои идеалы и убеждения. В пустой нише бронзовой фигуры есть надпись «Стой тут». Таким образом, скульптор предлагает каждому постоять в пустоте и на несколько мгновений стать частью композиции. И, выйдя из ниши, еще раз осознать, насколько драгоценна свобода.
Участники митинга надеются, что вскоре будут освобождены невинные борцы с диктаторским режимом Лукашенко, борцы за независимость и светлое будущее Беларуси.
Для нас, белорусов Америки, важно выразить солидарность и поддержку всем тем, кто сейчас борется с диктаторским режимом, не жалея своих сил и здоровья. Слава белорусским героям, держащим бело-красно-белый флаг свободы.
Лукашенко проиграл, и он должен уйти! Только вместе! Жыве Беларусь!