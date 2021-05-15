«Слава белорусским героям, которые держат бело-красно-белый флаг свободы» 1 15.05.2021, 20:27

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По США прокатилась волна митингов в поддержку политзаключенных в Беларуси.

- Эта волна не миновала и Филадельфию, пишет в «Фейсбуке» белорусский активист в США Вадим Васильев.

В минувшую субботу, 15 мая, неравнодушные белорусы собрались в Филадельфии, чтобы выразить свое несогласие с незаконными задержаниями. Место проведения митинга выбрано очень символично и не случайно - скульптура «Свобода», которая находится на пересечении Шестнадцатой и Винной улиц. Многие критики называют «Свободу» символом борьбы современного человека за свои идеалы и убеждения. В пустой нише бронзовой фигуры есть надпись «Стой тут». Таким образом, скульптор предлагает каждому постоять в пустоте и на несколько мгновений стать частью композиции. И, выйдя из ниши, еще раз осознать, насколько драгоценна свобода.

Участники митинга надеются, что вскоре будут освобождены невинные борцы с диктаторским режимом Лукашенко, борцы за независимость и светлое будущее Беларуси.

Для нас, белорусов Америки, важно выразить солидарность и поддержку всем тем, кто сейчас борется с диктаторским режимом, не жалея своих сил и здоровья. Слава белорусским героям, держащим бело-красно-белый флаг свободы.

Лукашенко проиграл, и он должен уйти! Только вместе! Жыве Беларусь!

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