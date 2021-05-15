Жители Могилевщины получили странные жировки 1 15.05.2021, 20:49

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В прошлом месяце подобные памятки получили жители Минска.

От читателей tut.by из Могилевской области приходят сообщения о том, что в своих почтовых ящиках они находят жировки за апрель со спорной информацией пропагандистского характера на обороте. Там, где обычно размещается реклама, в этот раз плательщики коммунальных услуг обнаружили заметку про бело-красно-белый флаг и результаты странного социсследования.

В приемной государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Могилевской области» журналистам пояснили, что решение о размещении той или иной информации на обороте жировок принимает вышестоящая организация — Министерство ЖКХ.

В прошлом месяце, напомним, подобные памятки получили жители Минска.

Некоторые минчане направили вопросы коммунальникам и в Мингорисполком насчет странной информации на жировках. Некоторым пришли ответы.

«Размещаемая на данных извещениях информация носит социальный характер», — пояснили в ответе за 26 апреля в Едином расчетно-справочном центре КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».

«Ваше личное мнение, доводы и предложения по вопросу размещения информации на обратной стороне извещений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением приняты к сведению», — сказано в одном ответе ЕРСЦ.

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