«Дело студентов»: Следователи слепили более 30 томов с «материалам» 4 15.05.2021, 21:26

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Как 12 белорусов судят за протесты, которые после выборов проходили в университетах.

В Минске продолжается процесс по «делу студентов». 12 белорусов судят за «организацию протестов», которые после выборов проходили в университетах. Прокуроры указывают, что акции проводились «с целью пересмотра результатов выборов, чтобы их не признали страны Евросоюза и США и ввели санкции для давления на официальную власть». Обвиняемые, по словам прокуроров, использовали «конспирацию» — в чатах у них были псевдонимы, пишет tut.by.

Формально открытый процесс по «делу студентов» проходит с ограничениями: в зал заседания не пустили независимую прессу, дипломатов и часть родственников и друзей обвиняемых. Гособвинение зачитывают два прокурора, слышимость в зале такая, что присутствующие то и дело просят говорить громче, имеющиеся в Доме правосудия микрофоны на этом процессе решено не использовать.

Как зачитали в суде гособвинители, протесты в университетах проходили с целью «пересмотра результатов выборов президента, чтобы инициировать таким образом непризнание выборов со стороны ЕС и США, а также введение с их стороны социально-экономических и политических санкций как способ давления на официальную власть». Кроме того, целью было «принудить власть пойти на переговоры» и «утвердить Светлану Тихановскую в качестве субъекта политической жизни».

Обвиняемые, по версии следствия, «разработали план по привлечению в протестную активность студентов и сотрудников вузов». Некоторые из них были участниками, а некоторые — администраторами чатов в мессенджерах, где обсуждалось место и время проведения акций. Прокуроры зачитали и о самих акциях, которые осенью прошли в ведущих университетах Минска.

Такие действия, отмечено в обвинении, привели к нарушению «нормальной работы учреждений образования». Участники протеста, заявили прокуроры, оказывали «явное неповиновение законным требованиям представителей власти, то есть сотрудникам милиции, находившихся в форменном обмундировании и при исполнении служебных обязанностей, а также администрации вузов в лице следующих руководителей»:

По версии следствия, во время протестов была «нарушена нормальная работа вузов»: участники блокировали вход, коридоры, помещения зданий, мешали образовательному процессу.

Кроме того, на улице Ленинградской (рядом находятся учебные корпуса БГУ) троллейбус и автобус вынужденно совершили остановку — сколько она продлилась и какие убытки это принесло предприятию, в обвинении не звучит. Не озвучивается и то, какие именно занятия были сорваны, на какое время и какой ущерб в связи с этим был нанесен вузам.

Гособвинители указывают, что фигуранты уголовного дела проводили онлайн конференции, на которых обсуждали проведение массовых мероприятий в университетах и рядом с ними, а также использовали «конспирацию» — подписывались псевдонимами в чатах. В зависимости от места учебы или работы обвиняемых называют координаторами протестов в вузах, где они проходили.

Также обвиняемые, по словам прокуроров, проводили «личные беседы оппозиционного характера» среди студентов и преподавателей, делали посты, фото и видео с анонсами акций протестов.

«Дело студентов»

Напомним, осенью 2020-го года студенты многих белорусских вузов выразили несогласие с результатами президентских выборов и протест против насилия. Они выходили на масштабные марши и локальные акции солидарности, собирались на переменах во внутренних двориках и рекреациях корпусов, пели песни или просто стояли с плакатами. Их задерживали прямо в здании вуза, как это случилось в МГЛУ, на территории университета (так было в БНТУ) и возле учебных корпусов (БГУИР и БГЭУ), по дороге домой.

Впоследствии некоторых студентов судили по административным статьям, они платили штрафы, получали и отсиживали «сутки».

Несколько десятков студентов — из БНТУ, БГУКИ, БГУ и других — отчислили «за нарушение правил внутреннего распорядка», когда они собирались в вузе 26 октября 2020 года — на тот день Светлана Тихановская объявляла «всеобщую забастовку».

12 ноября 2020 года к девяти студентам пришли из КГБ: Мария Каленик (училась в БГАИ), Ксения Сырамалот (БГУ), Кася Будько (БГПУ), Яна Оробейко (БГПУ), Егор Канецкий (БГУ), Глеб Фицнер (МГЛУ), Илья Трахтенберг (БГУ), Виктория Гранковская (БНТУ), Анастасия Булыбенко (БНТУ). В тот же день была задержана преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ Алана Гебремариам. Спустя две недели задержали студентку БГУ Татьяну Екельчик. Всем им предъявлено обвинение «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенном группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 17 ч. 1 ст. 342 УК, наказывается наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок).

Следователи собрали более 30 томов с материалами по «делу студентов». Так что судебное разбирательство может продлиться несколько недель. Сегодня, 15 мая, на процессе стало плохо Яне Оробейко, в суд приехала скорая помощь. Однако меру пресечения девушке, как и остальным фигурантам, не изменили — уже полгода их содержат в СИЗО.

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