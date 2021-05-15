Белорусы выходят на протесты каждый день
- 15.05.2021, 22:00
Вместе и до победы!
В Беларуси продолжаются акции против узурпатора Лукашенко.
Сегодня, 15 мая, вышли жители минских Велозавода, Шариков и Тракторного. Они призвали не оставаться в стороне к судьбе политзаключённых, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Акции протеста прошли в Новополоцке, Круглом и Боровлянах.
В Жодино местные жители провели акцию солидарности с земляками, осуждёнными по «банному делу».
Жители Чижовки напомнили, что белорусы знают, как выглядит национальная символика.
Белорусы Варшавы, Белой Подляски и Москвы провели акции солидарности.
Во Фрунзенском района добавили работы коммунальщикам.