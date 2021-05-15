Белорусы выходят на протесты каждый день 15.05.2021, 22:00

Вместе и до победы!

В Беларуси продолжаются акции против узурпатора Лукашенко.

Сегодня, 15 мая, вышли жители минских Велозавода, Шариков и Тракторного. Они призвали не оставаться в стороне к судьбе политзаключённых, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Акции протеста прошли в Новополоцке, Круглом и Боровлянах.

В Жодино местные жители провели акцию солидарности с земляками, осуждёнными по «банному делу».

Жители Чижовки напомнили, что белорусы знают, как выглядит национальная символика.

Белорусы Варшавы, Белой Подляски и Москвы провели акции солидарности.

Во Фрунзенском района добавили работы коммунальщикам.

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