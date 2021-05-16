Медики изобрели революционный тест на коронавирус, грипп и 20 других возбудителей 16.05.2021, 8:05

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Фото: Getty Images

Это позволит быстро и точно узнать о том, что именно вызвало у пациента насморк или кашель.

Новые тесты на респираторные болезни позволяют выявлять свыше 20 патогенов одновременно, сообщает газета The New York Times.

После того, как в 2020 году мир охватила пандемия коронавируса SARS-Cov - 2, резко пошли на спад случаи других сезонных инфекционных болезней, вызывающих вирус гриппа, аденовирусы, ротавирусы и другие возбудители.

Это было вызвано тем, что люди начали соблюдать более жестко санитарные нормы, постоянно мыли руки и ходили в масках.

Тем не менее уже весной 2020 года возникла острая медицинская проблема быстрой диагностики и отличия коронавирусной инфекции от других, так как они требуют различных методов лечения и использования различных лекарств.

Для диагностики врачи использовали два наиболее распространенных теста-антигенный тест и тест ПЦР (полимеразная цепная реакция). Антигенные тесты очень быстрые, но не очень точные. ПЦР-тесты более точные, но требуют больше времени, предпочтительно сутки. Проблема заключалась в том, что очень часто состояние пациентов требовало быстрого точного анализа для принятия неотложных мер, от которых могла зависеть и жизнь пациента.

Летом 2020 года калифорнийская компания Cepheid разработала так называемый квад-тест и в сентябре 2020 года получила разрешение на его использование от Управления санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В отличие от тестов на антигены, квад-тест ищет генетический материал вируса с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), но делает это очень быстро, всего через час с помощью двух устройств, одно из которых напоминает картридж для принтера, а другое - сам принтер.

Первый вариант квад-теста, который теперь доступен в тысячах госпиталей и клиник по всем США, может обнаружить не только коронавирус, но и два типа гриппа и так называемый респираторно-синцитиальный вирус, или R.S.V.

Врачи полагают, что по мере ослабления пандемии коронавируса старые инфекции, в том числе грипп, начнут возвращаться и проблема быстрой диагностики и различия инфекций возникнет с новой силой. Это может произойти уже осенью 2021 года.

Поэтому над разработкой новых новых версий квад-тестов начали работу многие компании по всему миру.

Например, недавно компания Roche получила разрешение на экстренное использование теста, который одновременно ищет коронавирус и грипп A и B.

В США над разработкой таких тестов работают даже отдельные больницы. Некоторые из разработанных там комбинированных тестов выявляют более десяти различных респираторных патогенов одновременно с использованием метода ПЦР. Эти мультитесты особенно полезны при диагностике заболеваний у людей со слабой иммунной системой, потому что они позволяют врачам быстро определить, какой патоген вызывает болезнь, прежде чем будет слишком поздно начинать правильное лечение.

Французская компания bioMérieux продает тест, который одновременно ищет коронавирус и еще 21 другой вирус и бактерию. А недавно Roche купила компанию, которая сконструировала прибор, способный обнаружить более 20 патогенов за один раз.

Тестирование на множественные патогены не всегда приводит к простому лечению. Сопутствующие инфекции, при которых человек заражается несколькими вирусами одновременно, встречаются чаще, чем думали врачи. Иногда мультитесты могут обнаружить вирусную инфекцию, но пропустить бактериальную. Пациент может быть вирусоносителем гриппа, но также может иметь положительный результат теста на такие бактерии, как пневмококк.

Соответственно, другим будет и лечение. В случае гриппа пациенту отменили бы прием антибиотиков, но если у него еще и сопутствующая пневмококковая инфекция, прием антибиотиков нужно продолжать.

Врачи и разработчики тестов все еще не могут решить, на сколько патогенов нужно тестировать пациентов в различных условиях (два, четыре или 15-20), говорит главный врач французской компании bioMérieux доктор Марк Миллер: «Относительно молодым и здоровым взрослым может просто понадобиться квад-тест, чтобы узнать, стоит ли им начинать прием «Тамифлю» при гриппе, например. Но пациенты с хроническими болезнями, которые очень больны, могут извлечь пользу от теста на 22 различных патогена, чтобы врачи могли принять решение, нужно ли их госпитализировать».

До пандемии коронавируса и пациентам, и врачам не всегда было так интересно знать патоген, вызывающий респираторные симптомы. Говорили и думали так: «Что бы там ни было, оно нас не убьет». Но ужасные потери человечества от COVID-19 навсегда изменили эту позицию.

Знать о том, что именно вызвало у пациента насморк или кашель, врачам сейчас нужно больше, чем когда-либо прежде.

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