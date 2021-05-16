Египет начал расширение Суэцкого канала 16.05.2021, 8:20

Реконструкция пройдет в несколько этапов.

В субботу, 15 мая, власти Египта приступили к работам по расширению и углублению Суэцкого канала.

Об этом сообщает Reuters.

Реконструкция канала будет разделена на несколько этапов. В частности, первый этап включает реализацию проекта по дублированию канала с озерами.

Во время второго этапа на участке в 40 км канал планируют увеличить на 25%, что сделает его двусторонним и более безопасным.

Во время третьего этапа проложат дополнительные 10 км на участке с 122-го км до 132-го км, что увеличит длину северного участка с 72 до 82 км, в южной части будет расширен и углублен 30-километровый участок.

23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв один из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Так как судно заблокировало движение, ежедневно через канал не могли пройти товары на сумму 9,6 млрд долларов.

27 марта судно впервые удалось немного сдвинуть с места, а утром 29 марта его сняли с мели.

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