Ученые нашли динозавра, который рос как дерево 16.05.2021, 8:33

Он жил около 200 миллионов лет и питался папоротниками.

Окаменелые кости динозавра из Южной Африки возрастом 200 миллионов лет показали, что его развитие варьировалось от сезона к сезону.

В отличие от большинства животных, которые имеют тенденцию к стабильному росту, динозавры вида Massospondylus carinatus росли неравномерно, так же, как деревья.

Massospondylus carinatus был динозавром среднего размера, который мог достигать веса около 500 кг. Он ходил на двух ногах, имел длинную шею и хвост, вырастал примерно до 4–6 метров в длину, и жил около 200 миллионов лет назад в ранней юре, после массового вымирания в конце триаса. Massospondylus питались растениями, такими как папоротники, пишет «Вокруг света. Украина».

Как и в случае с деревом, исследователи из Американского музея естественной истории изучили бедренные кости динозавра, подсчитав годичные кольца. Они обнаружили разную толщину колец в разные годы, что, по мнению команды, было стратегией роста, направленной на адаптацию к различным условиям окружающей среды.

В результате, в один год они могли набрать 100 кг веса, а в следующем году вырасти только на 10 кг. Вероятно, такой механизм роста помог Massospondylus справиться с суровыми условиями окружающей среды 200 миллионов лет назад, после вымирания в конце триаса, в результате которого было уничтожено более половины всех видов живых существ.

Новый вид и род семейства цератопсидов (Ceratopsidae) палеонтологи идентифицировали по неполному скелету, найденному в американском штате Нью-Мексико.

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