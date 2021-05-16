«Совбез знает, сколько у него будет времени, пока в Беларуси будут крутить «Лебединое озеро» 16.05.2021, 8:38

Таракан репетирует тайное бегство?

Телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание неожиданную неявку Таракана на просмотр балета «Лебединое озеро»:

— Дед пищу физическую (плов) предпочел пище духовной (балет). Все равно он уже один раз его смотрел чуть-чуть на открытии театра.

Видимо, Кочанову, Головченко и компанию забыл предупредить. Хорошая репетиция кидка от деда даже тех, кто входит в узкий круг. Ровно так же его в один прекрасный момент будет ждать Совбез в то время, как самолет будет высоко лететь куда-то в сторону ОАЭ.

Но польза тоже есть. Теперь Совбез знает, сколько у него будет времени решить, куда бежать, пока будут крутить «Лебединое озеро» по всем телеканалам страны.

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