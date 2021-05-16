«Все в саже, золе, углях»: как началось восстановление костела в Будславе 3 16.05.2021, 8:48

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусы снова проявляют чудеса солидарности.

После пожара в костеле Будслава продолжаются ремонтные работы. На место прибыли альпинисты, которые помогать разобрать крышу. Также помогают волонтеры, сообщает «Белсат».

Здесь до сих пор стоит запах горы, вокруг – сгоревшие бревна и расплавленная медь. К костелу нельзя подойти близко: сегодня начались активные работы по его восстановлению. Наверху работают профессиональные альпинисты. Разрешение на такие работы было получено три дня назад. Сейчас крышу расчищают от мусора, наверх не пускают никого, кроме специалистов.

На крыше – пять альпинистов, внизу – несколько человек, которые убирают завалы. Все приехали из разных регионов страны, работают как волонтеры, живут на территории костела.

Детальный осмотр состояния костела архитекторы начнут в понедельник, после этого станет понятным план восстановления храма. Сейчас заходить в святыню нельзя, сразу после пожара убрали воду от тушения, для просушивания подняли деревянные скамьи и алтари. Вчера поставили контролеры влаги.

Почувствовали ли в костеле поддержку людей – рассказал настоятель Национального санктуария Матери Божьей Будславской Дмитрий Дубовик:

«Спасибо всем за желание помочь, я думаю, что немного нужно подождать, чтобы знать конкретно, для чего это есть».

За четыре дня после пожара на восстановление костела собрали около 279 тысяч белорусских рублей. Предложения помощи, как материальной, так и физической, приходят из разных концов мира.

Узнать, какая помощь необходима храму, можно на сайте catholic.by.

В самом же костеле просят не приезжать на помощь без предварительной договоренности, а туристов предупреждают, что территорию вокруг огородили на 15 метров.

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