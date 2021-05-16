«Генерал свободной Беларуси!»: Борисов вышел на акцию в поддержку настоящего офицера 2 16.05.2021, 8:57

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Можно отнять звание, но нельзя отнять честь.

Партизаны Борисова вышли в поддержку Героя Беларуси, капитана Генштаба Дениса Урада, передает ТГ-канал «Баста!».

Напомним, Верховный суд Беларуси осудил военнослужащего Дениса Урада на 18 лет колонии усиленного режима за «измену государству». Суд проходил за закрытыми дверями.

Находясь на дежурстве в Генштабе Вооруженных сил, капитан сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о «вовлечении военнослужащих Вооруженных сил» в действия против мирных демонстрантов.

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