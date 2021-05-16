«Генерал свободной Беларуси!»: Борисов вышел на акцию в поддержку настоящего офицера

«Генерал свободной Беларуси!»: Борисов вышел на акцию в поддержку настоящего офицера2
- 16.05.2021, 8:57
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Можно отнять звание, но нельзя отнять честь.
Партизаны Борисова вышли в поддержку Героя Беларуси, капитана Генштаба Дениса Урада, передает ТГ-канал «Баста!».
Напомним, Верховный суд Беларуси осудил военнослужащего Дениса Урада на 18 лет колонии усиленного режима за «измену государству». Суд проходил за закрытыми дверями.
Находясь на дежурстве в Генштабе Вооруженных сил, капитан сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о «вовлечении военнослужащих Вооруженных сил» в действия против мирных демонстрантов.