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«Генерал свободной Беларуси!»: Борисов вышел на акцию в поддержку настоящего офицера

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  • 16.05.2021, 8:57
  • 4,254
«Генерал свободной Беларуси!»: Борисов вышел на акцию в поддержку настоящего офицера

Можно отнять звание, но нельзя отнять честь.

Партизаны Борисова вышли в поддержку Героя Беларуси, капитана Генштаба Дениса Урада, передает ТГ-канал «Баста!».

Напомним, Верховный суд Беларуси осудил военнослужащего Дениса Урада на 18 лет колонии усиленного режима за «измену государству». Суд проходил за закрытыми дверями.

Находясь на дежурстве в Генштабе Вооруженных сил, капитан сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о «вовлечении военнослужащих Вооруженных сил» в действия против мирных демонстрантов.

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