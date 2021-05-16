Зачем Путин придумал «Антироссию»? 12 Константин Машовец, sprotyv.info

16.05.2021, 9:27

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Кремль повышает ставки.

Путин изрек недавно их бункера очередную «гениальную» мысль о том, что Украина медленно, но уверенно превращается в некий «антипод России». Многие у нас тут же поспешили «выразить удовлетворение» кремлевской столь лапидарной и емкой оценкой нынешних социально-политических процессов, протекающих в Украине, мол, до «дедушки-чекиста» стало доходить.

Ну так вот… До «дедушки-чекиста» дошло уже давно, еще в 1991-м. Однако, не в том смысле, о котором все подумали.

В бытность его «тамбовским ухом» во властных коридорах Смольного, и будучи офицером «оперативного резерва» ПГУ КГБ СССР, активно в те времена, кстати, действующего в рядах российского криминалитета, так называемой «новой волны», сей мудачок никак и ни коим образом не забыл о решающей роли Украины в похоронах проекта «обновленного СССР-а», который в те времена был достаточно актуальным, и фиаско которого, фактически, по признанию самого гнома стало для него практически «личной трагедией».

Нынешняя попытка бывшего малоуспешного лубянского «штирлица» реинкарнировать «совок» в виде СССР-2.0 без Украины тоже буксует. Мало того, в том процессе, который в Кремле называют «отрывом Украины от России», нынешний кремлевский режим видит прямую и недвусмысленную угрозу всем своим планам и начинаниям по «исправлению исторических ошибок» прошлого.

Посему, новый путинский «тренд» об «антиподе» в этом контексте отнюдь не констатация очевидных фактов. Это скорее обещание никоим образом не допустить существования и тем более дальнейшего развития некой анти-России, которой они считают нынешнюю Украину.

По-сути это объявление «типа легальной» причины, по которой необходимо уничтожить эту самую анти-Россию (т.е. Украину и нас, ее граждан), ибо мы самим фактом своего независимого существования несем прямую и недвусмысленную угрозу нынешней путинской России, которая озабочена восстановлением в том или ином виде централизованной диктатуры на «бывших территориях Российской империи».

Поэтому я не особенно рад или удовлетворен последней заявкой Путина. Кремлевские маразматы, по-сути, ртом своего номинального «лидера» объявили, что от нас они не отстанут, ни при каких условиях, даже если им «временно» придется отступить.

Да, по своему номинальному содержанию данный посыл скорее направлен для внутри-мордорских орко-масс. Мол, мы обязаны и ДОЛЖНЫ уничтожить анти-Россию, которая возникла у наших границ и которая «несет нам угрозу». И в этом отношении главной целью таких заявок кремлевского режима есть формирование в широких орко-массах ЛЕГАЛЬНОГО ПОВОДА и ОПРАВДАНИЯ развязыванию войны и прочей конфронтации с Украиной.

В этом отношении особо показательными могут быть трактовки этой «светлой» мысли кремлевского гнома со стороны «штатных» пропаГАНДОНов Кремля, проходящих по его разнообразным «спец-конторам».

Что собственно и происходит. Уже сегодня некто Стешин, резкий как ситро ОБОРЗеватель КП и по совместительству — «военный корреспондент» и шизанувшийся на идее «восстановления империи», в своей «телеге» под названием «Русский тарантасъ» уже успел «разъяснить» своим многочисленным читателям, как надо бы разуметь эти слова «национального лидера».

«…Надо понимать, что проект «Антироссия» работает всегда, при любой власти, будь то Российская Империя, СССР или Российская Федерация. Сворачивать его не собираются, единственный выход — свернуть «Антироссию» самим. Других вариантов нема, кажется, все это уже поняли…» (с)

И да, пока не забыл… Орки отвели от наших границ не более 17-20% согнанного туда зверья. Более того, не думаю я, что летом Х*йло будет «особо покладистым» на объявленных торгах. Уж что-что, а бряцать своим металлоломом и корчить из себя припадочных в Кремле умеют, этого у них не отнять.

Константин Машовец, sprotyv.info

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