Белорус вывел из себя мошенников, которые хотели его обмануть от имени «банка» 3 16.05.2021, 9:44

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Гомельчанин несколько минут потешался над жуликам, заранее зная их схему.

Белорусу в вайбере позвонили мошенники под видом сотрудников банка, чтобы выведать его личные данные. Он сразу же понял, что происходит, но решил им подыграть. УВД Гомельского облисполкома опубликовал их разговор.

Внимание! Ненормативная лексика!

Неизвестный позвонил в вайбере, представился сотрудником Белвнешэкономбанка. Весь разговор он был очень убедительным, пользовался профессиональной лексикой. Он рассказал, что со счета гомельчанина кто-то пытается перевести деньги на территорию России. После того, как собеседник не подтвердил перевод, «сотрудник банка» предложил составить заявление в милицию и соединить со «специалистом», который отменит платеж.

Другой «сотрудник банка» задавал вопросы, а потом попросил назвать логин и пароль от интернет-банкинга и данные паспорта. Когда тот сказал, что прямо сейчас не может дать эту информацию, мошенник начал рассказывать, что если мужчина будет медлить, может случиться страшное, например, на его имя могут оформить кредит.

Спустя 4 минуты диалога гомельчанин, которого пытались обмануть, сказал: «Ребята, переводите деньги сколько угодно. У меня нет интернет-банкинга вашего банка, раз. И второе, развод этот я знаю хорошо».

В итоге мошенник выругался.

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