Кандидат медицинских наук назвала самое полезное масло для здоровья 2 16.05.2021, 9:38

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Его стоит использовать в пищу почаще.

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Конкина рассказала о маслах, на которых полезнее всего жарить, и тех, что лучше подойдут для салата, пишет u-news.com.ua.

Для начала специалист предлагает разобраться по какому принципу делятся масла, которые мы едим. Одни содержат насыщенный жирные кислоты (сливочное, кокосовое, топленое), вторые – полиненасыщенные (растительные масла).

Если животные и кокосовые масла относительно стабильны, то растительные под влиянием лучей солнечного света и кислорода окисляются и из-за этого в них образуются свободные радикалы. А именно их и обвиняют в образовании злокачественных клеток в организме человека.

– Для жарки я бы рекомендовало использовать сливочное или же топленое масла. Если есть возможность, то можно и кокосовое. Они устойчивы к температурам, – рассказала Ирина Конкина. – Наиболее полезное, кстати, является именно топленое. Все дело в том, что в нем больше микроэлементов и витаминов, а вот лактозы и белка казеина, который приводит к воспалениям и аутоиммунным болезням, меньше.

Также врач-диетолог Конкина пояснила, что из ценных для здоровья растительных масел она бы рекомендовала почаще использовать в пищу масло авокадо и масло из орехов.

Благодаря высокому содержанию омега-9 жирных кислот эти масла полезны в профилактике онкологических болезней.

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