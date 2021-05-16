Названы вакцины, которые могут «нейтрализовать» индийский штамм коронавируса 1 16.05.2021, 9:59

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Европейские специалисты сообщили о «многообещающих доказательствах».

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцины против коронавируса с использованием технологии мРНК, такие как Pfizer-BioNTech и Moderna, вероятно, способны "нейтрализовать" индийский вариант коронавируса (B.1.617). Об этом пишет The Guardian со ссылкой на AFP.

По информации ЕМА, есть "многообещающие доказательства", что подобные уколы могут противостоять варианту коронавируса B.1.617, впервые выявленному в Индии в октябре.

"Данные кажутся достаточно обнадеживающими по поводу того, что, по крайней мере, вакцины мРНК смогут нейтрализовать этот вариант, как минимум будут гарантировать достаточную защиту", – рассказал на пресс-конференции руководитель стратегии по вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

Он добавил, что регулятор "очень внимательно следит" за данными об индийском варианте.

Кавалери отметил, что другие вакцины с использованием векторной технологии также могут быть эффективными, но ЕМА ждет "реальных данных" об использовании такой версии вакцины от компании AstraZeneca в Индии.

Так, индийский штамм коронавируса (B.1.617) внесен в перечень "опасных вариантов" инфекции, представляющих угрозу на глобальном уровне, заявила технический специалист Всемирной организации здравоохранения по Covid-19 Мария ван Керхове.

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