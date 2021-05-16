Израиль идет ва-банк: ЦАХАЛ разбомбил дома главных командиров ХАМАСа 16.05.2021, 10:22

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Здания использовались в качестве террористической инфраструктуры.

ЦАХАЛ отметил первую неделю войны в секторе Газа массированными авиаударами по десяткам целей ХАМАСа и «Исламского джихада». Помимо запланированной атаки, это стало ответом на новый ночной ракетный обстрел центра страны, включая Тель-Авив, сообщает detaly.co.il.

Министерство здравоохранения ХАМАСа в секторе Газа объявило, что семь палестинцев были убиты и еще 40 ранены в результате атак ЦАХАЛа прошлой ночью. ХАМАС не публикует данные о количестве убитых активистов организации. Таким образом, число погибших в секторе Газа с начала операции увеличилось до 154 человек.

За последние сутки (с 19:00 15 мая до 07:00 16 мая) были зафиксированы 120 запусков ракет с территории сектора Газа в направлении Израиля. 11 ракет упали на территории сектора Газа. Десятки ракет были сбиты бойцами ПВО.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Хеди Зильберман заявил, что прошлой ночью из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 55 ракет, и большинство из них было сбито. Обстрелу подвергались Гуш-Дан, поселения в Шфеле, в Самарии и на юге страны.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что была совершена атака на дом главы ХАМАСа в секторе Газа Ихье Синуара и на дом его брата Мухаммада Синуара, ответственного за систему поставок и кадров организации. Их дома в Хан Юнесе использовались в качестве террористической инфраструктуры.

В субботу, 15 мая, ВВС Израиля нанесла воздушный удар по дому заместителя председателя политического бюро ХАМАС Халиля Эль-Хайя.

По сообщению армейской пресс-службы, Эль-Хайя использовал свой дом в качестве террористической инфраструктуры.

Затем ЦАХАЛ сообщил о бомбардировке домов Тисара Мабашира, командующего силами ХАМАС в районе Хан-Юнеса, а также Иази Тамаа, командующего подразделениями ХАМАС в Дир эль-Балахе, в центральной части сектора Газа. По сообщению армейской пресс-службы, они использовались для координации террористической деятельности, а потому стали легитимными целями для уничтожения. Согласно ЦАХАЛ, ликвидация этих зданий ослабляет военный потенциал группировки.

Также сообщается, что военные самолеты и летательные аппараты ЦАХАЛа за последние 24 часа атаковали более 90 целей организаций ХАМАС и "Исламский джихад" на территории сектора Газа.

Среди атакованных целей – канцелярия главы отдела планирования и развития в политбюро ХАМАСа, дом командира отряда "Зейтун" и дом ответственного за военную разведку ХАМАСа и контрабанду.

Также были атакованы десятки мест для производства и хранения вооружения. Кроме того, были уничтожены порядка 40 ракетных пусковых установок.

Минувшей ночью ЦАХАЛ также перешел ко второму этапу уничтожения системы "метро" в Газе, в ходе которого были уничтожены десятки туннелей и 4 батальона в северной части сектора Газа. На данный момент с начала операции уничтожено около 130 боевиков ХАМАСа.

В пресс-службе ЦАХАЛа передали, что после атак террористы ХАМАСа боятся прятаться под землей. В то же время в армии поясняют, что, несмотря на масштабные атаки, в ближайшие дни не ожидается прекращения запусков ракет в направлении израильских городов.

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