ЕС потребовал пересмотреть решение о списке недружественных России стран 1 16.05.2021, 11:13

Указ Путина несовместим с Венской конвенцией.

Европейский союз сожалеет о решении России создать список иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Москвы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК.

«ЕС считает необоснованными обвинения в недружественных действиях», — отметил он.

По словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. «Мы призываем Россию пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся под напряжением», — добавил он.

Как отметил Боррель, Евросоюз продолжит согласовывать позицию по этой теме со своими партнерами, а также выражает полную солидарность с Чехией и США, которые оказались в этом списке.

23 апреля Путин подписал указ, который ограничивает возможность принимать сотрудников на работу в диппредставительства недружественных России стран. Положения указа не распространяются на граждан недружественных государств, которые прибыли оттуда в Россию в качестве сотрудников дипмиссий.

15 мая правительство РФ опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. В списке оказались только две страны — Чехия и США. Документом было утверждено число физических лиц, которые находятся на территории России и с которыми дипломатическим представительствам и консульским учреждениям обеих стран разрешено заключать трудовые договоры. Так, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, США — ни с кем.

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