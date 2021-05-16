ХАМАС попал в подземную ловушку 8 Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»

16.05.2021, 11:44

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Армия Израиля уничтожила более 150 объектов «метро террористов» в Газе.

Контролирующее сектор Газы палестинское движение ХАМАС и его младший собрат «Исламский джихад» (организация запрещена на территории РФ) выпустили по территории Израиля до 2000 ракет и снарядов различного вида за 72 часа начиная с 10 мая. Но уже 13-го появились первые сообщения о том, что египетские посредники передали израильскому руководству пожелание экстремистов заключить перемирие, хотя бы для начала временное или «гуманитарное».

14 мая живущий вне Газы председатель политбюро ХАМАС Халед Машаль публично объявил о готовности прекратить огонь. Ракетный обстрел из Газы эффектен, но не очень эффективен. Собранные на месте из иранских и самодельных компонентов ракеты летают далеко, отдельные экземпляры до 200 км, доставая до Тель-Авива и пригородов Иерусалима, но они неточные и ненадежные. А доработанная и модернизированная израильская тактическая система ПРО «Железный купол», впервые развернутая в 2011 году, оказалась весьма эффективна, перехватывая, по утверждению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), до 90% представляющих угрозу снарядов. Всего за первые 4 дня обстрела в Израиле погибло 8 человек. Один солдат ЦАХАЛ был убит на границе с Газой российским управляемым противотанковым комплексом «Корнет», который подбил армейский джип. Одна старая женщина, по заявлению командования ЦАХАЛ, скоропостижно скончалась, когда бежала в убежище во время воздушной тревоги. Но военная неэффективность устроенного фейерверка для ХАМАС совершенно не проблема.

Фото: Momen Faiz / NurPhoto / Getty Images

ХАМАС объявил о великой победе в первый же день обстрела, и это не было совсем уж пустым хвастовством.

Ведь основной целью был вовсе не Израиль (любому понятно, что победить ЦАХАЛ с помощью примитивных и самодельных ракет невозможно), а коррумпированная и малоэффективная администрация Палестинской автономии во главе с престарелым (85 лет) Махмудом Аббасом, который распоряжается очень серьезными средствами международной помощи палестинцам. ХАМАС в 2007-м изгнал Аббаса и его организацию ФАТХ из Газы, а судя по опросам общественного мнения, вполне может добиться того же на Западном берегу Иордана в Рамалле. В атмосфере нарастающей радикализации в результате ракетного фейерверка у старого Аббаса нет шансов выстоять против ХАМАС.

Очевидно, предполагалось, что после того, как основные политические цели ракетного обстрела будут достигнуты, мировое сообщество, среди которого у Израиля и премьера Биньямина Нетаньяху все меньше друзей, продавит нужное ХАМАС перемирие. Но тут случилась первая серьезная накладка. ХАМАС первым открыл массированный ракетный огонь без адекватного тому повода. Слишком уж очевидная агрессия ХАМАС привела к тому, что президент Джо Байден и многие другие западные лидеры, призывая в целом обе стороны к сдержанности и прекращению огня, одновременно объявили об однозначном праве Израиля на самооборону. По сути, у ЦАХАЛ оказались на время (может, на неделю, может, больше) развязаны руки.

В принципе ХАМАС и «Исламский джихад» были, конечно, готовы и к такому варианту. Со времени последней конфронтации с ЦАХАЛ палестинцы нарыли по всему сектору целую систему бетонированных подземных тоннелей и бункеров, которую в ЦАХАЛ называют «метро». То есть тоннели там рыли давно, но больше на границе с египетским Синаем для тайного ввоза всякого оружия и прочей контрабанды, а также это были ходы на израильскую территорию для диверсионных рейдов. Но теперь ХАМАС создал густую и разветвленную сеть подземных ходов, убежищ и складов по всей территории Газы, а также подземные позиции для пуска ракет. Предполагалось, что если пехота и бронетехника ЦАХАЛ войдут в Газу для зачистки, боевики ХАМАС и «Исламского джихада», вооруженные в том числе современным противотанковым комплексами и гранатометами, смогут скрытно перемещаться по системе подземных галерей, наносить неожиданные контрудары, а потом снова скрываться под землю. То есть применить успешную тактику боевиков ливанской «Хезболлы», которые летом 2006-го во время 2-й ливанской войны нанесли немалые потери ЦАХАЛ.

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / Getty Images

Генштаб ЦАХАЛ призвал до 16 тысяч резервистов. К границам Газы подтянули танковые и пехотные бригады. Начались артобстрелы и бомбежки Газы — то есть все как раньше, перед началом очередной наземной операции. Были разрушены несколько офисно-административных зданий-башен в Газе. Правда, жителей заранее предупреждали, чтобы прятались: звонками на мобильные или в качестве последнего предупреждения сбрасывали с беспилотников маломощные взрывные устройства, чтоб сбежали. Авиаударами было убито сколько-то боевиков и руководителей военного крыла ХАМАС. За первые 4 дня в Газе, по утверждению местных медиков, было убито более 126 человек и 950 получили ранения, включая женщин и детей. Также известно, что более четверти ракет домашней хамасовской сборки, которые запускают с самодельных направляющих, падают почти сразу после пуска, в том числе на жилые кварталы Газы.

По мнению командования ЦАХАЛ, именно эти аварийные ракеты являются причиной смерти и ранения множества гражданских, женщин и детей в Газе, но проверить это пока невозможно.

В ночь с 13 на 14 мая артиллерия и танки начали обстрел, а пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что «ВВС и армия атакуют Газу». Казалось, что наземная операция началась, но это была военная хитрость, в которую ХАМАС и мировые СМИ, похоже, поверили. Противотанковые расчеты ХАМАС выдвинулись на позиции, ожидая подхода вражеской бронетехники, а руководство и основные силы боевиков, как полагают в ЦАХАЛ, скрылись в систему подземных тоннелей. Но израильские бригады не двинулись вперед. Беспилотники с инфракрасными камерами выявляли в темноте противотанковые расчеты боевиков и их уничтожали высокоточным артогнем. А израильские ВВС нанесли без всяких джентельменских предупреждений сверхмощный удар: сразу 160 боевых самолетов из 12 эскадрилий сбросили практически одновременно 450 бомб общим весом 80 тонн и предположительно уничтожили более 150 подземных объектов ХАМАС в Газе.

Фото: Fatima Shbair / Getty Images

В ЦАХАЛ уроки второй ливанской, похоже, подучили. Современные средства разведки позволяют выявлять точное расположение подземных объектов, а корректируемые по GPS бетонобойные бомбы-пенетраторы, сбрасываемые с большой высоты, пробивают почву и перекрытия, взрываясь глубоко под землей, уничтожают цель. При этом угроза гражданскому населению невелика, если только оно не укрылось где-нибудь в бункере или подземном тоннеле. Командование ЦАХАЛ не знает, сколько они там народу под землей убили, и уцелел ли кто из руководства ХАМАС. Но точно понятно, что план активной мобильной обороны ХАМАС провалился. Как у «Хезболлы» в 2006-м, у них не получится. Подземные тоннели в песчаных почвах под Газой оказались не укрытием, а ловушкой.

Через твиттер ХАМАС призвал своих сторонников начать восстание на территории Палестинской автономии на Западном берегу Иордана, называя их «стратегическим резервом». Произошли стычки с израильскими силами безопасности, с еврейскими поселенцами и нападение на палестинское («аббасовское») отделение полиции. В результате только 14 мая 8 молодых мужчин-палестинцев были убиты. В Израиле продолжаются стычки между евреями и арабами в городах со смешанным населением, но ЦАХАЛ и полиция с этими беспорядками, несомненно, сумеют справиться. Палестинцы, вооруженные палками и камнями, в знак солидарности попытались прорваться через границу из Ливана и из Иордании, но их отогнали огнем. Через ливанскую границу и из Сирии запустили в Израиль несколько ракет, но это явно была не «Хезболла», поскольку ни во что не попали.

В настоящий момент Тегеран настойчиво пытается договориться с администрацией Байдена о снятии санкций и возвращении в ядерную сделку. Втягиваться в прямой конфликт с Израилем с непредсказуемыми последствиями ради спасения ХАМАС или натравить «Хезболлу» иранское руководство, похоже, не готово, и это еще один серьезный просчет ХАМАС. Теперь Машаль предлагает Израилю перемирие, даже не требуя хоть немного ослабить блокаду Газы. Может, и вправду ХАМАС разбит вчистую в подземельях собственного «метро»?

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»

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