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В Беларуси появился свой штамм COVID-19

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  • 16.05.2021, 11:46
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В Беларуси появился свой штамм COVID-19
Фото: «Наша Ніва»

Что о нем известно?

В Беларуси появился свой вариант COVID-19. Об этом пишет sb.by со ссылкой на заведующего лабораторией биобезопасности патогенных микроорганизмов Анатолия Красько.

- Присутствует слегка видоизмененный вариант местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции, - рассказал собеседник изданию.

По словам Анатолия Красько, белорусский вариант ковида менее агрессивен по сравнению с индийским, однако ученые не исключают, что в популяции также может возникнуть эффективный вирус, уклоняющийся от иммунного ответа.

Сейчас в Беларуси циркулирует британский вариант ковида и те штаммы, что были завезены ранее. Индийский штамм медики пока не выявляли.

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