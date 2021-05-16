«Сюрприз» для выпускных классов в Беларуси: экзаменов станет больше 3 16.05.2021, 11:59

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Какие изменения готовят для выпускников?

В комитете по образованию Мингорисполкома рассказали, как изменятся подходы к итоговой аттестации выпускников школы и гимназий, пишет «Минск-Новости».

Для девятиклассников предполагается добавить один экзамен и проводить четыре испытания – изложение по белорусскому и русскому языкам, контрольную работу по математике и устный экзамен по истории Беларуси.

Сейчас девятиклассники сдают три экзамены- диктанты по белорусскому и русскому языкам и контрольную по математике.

11-классников будут аттестовывать по русскому или белорусскому языку на выбор, по математике и иностранному. Не исключено, что два первых экзамена будут совмещены с централизованным тестированием и приобретут статус национальных. Это предполагается сделать, чтобы уменьшить нагрузку на тех выпускников, кто планирует поступить в вуз. В этом году выпускники 11 класса сдают изложение по белорусскому или русскому языку, контрольную по математике и устные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.

Новшества предварительно пройдут апробацию в нескольких школах и гимназиях, уточнили в комитете по образованию Мингорисполкома.

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