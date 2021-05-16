Ученые обнаружили неожиданное последствие изменения климата на Земле 1 16.05.2021, 12:56

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Результаты исследования потрясли специалистов.

Изменение климата ставит под угрозу не только будущее Земли, но и ее прошлое

Карстовые пещеры в Маросе и Панкепе в Индонезии содержат рисунки палеолита, которым от 20 до 45 тысяч лет. Среди них одни из старейших в мире трафареты рук.

В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые пришли к выводу, что эти картины находятся под угрозой исчезновения из-за агрессивного выветривания, вызванного климатическим кризисом.

Чтобы это выяснить, эксперты по сохранению наскального искусства из Центра социальных и культурных исследований Гриффита в Австралии, провели анализ обломков горных пород на 11 участках пещер в Маросе и Панкепе. Ученые обнаружили в породах соли, включая сульфат кальция и хлорид натрия. Эти соли образуют кристаллы на поверхности породы, которые заставляют ее отслаиваться. Они также обнаружили высокий уровень серы на всех 11 объектах.

Исследователей потрясли масштабы солевого выветривания. Они зафиксировали потерю больших участков наскальных рисунков всего за пять месяцев.

Согласно исследованию, изменение температуры и влажности, вызванные чередованием сезонных дождей и засухи, создавали условия, которые усугубляли образование кристаллов соли и деградации наскальных рисунков. Несмотря на то, что сезонные изменения – это нормальные явления, по словам ученых, эти изменения были ускорены повышением глобальной температуры и увеличением как частоты, так и суровости экстремальных погодных явлений.

«Я была потрясена тем, насколько распространены разрушительные кристаллы соли на наскальных рисунках, возраст некоторых из которых, как мы знаем, превышает 40 000 лет. Наш анализ показывает, что соль не только ослабляет поверхность пещеры, рост кристаллов за древними наскальными изображениями заставляет их отслаиваться от стен — они исчезают на наших глазах», – пишет одна из исследовательниц доктор Джиллиан Хантли.

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