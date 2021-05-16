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«Белавиа» отменила сегодняшний рейс в Тель-Авив

  • 16.05.2021, 13:10
«Белавиа» отменила сегодняшний рейс в Тель-Авив

Полетят ли туда самолеты на следующей неделе?

Из расписания вылетов «Белавиа» на воскресенье, 16 мая, пропал рейс в Тель-Авив. В справочной авиакомпании tut.by подтвердили, что вылета не будет, — и рассказали, полетят ли самолеты из Минска в Израиль на следующей неделе.

Рейсы из Минска в Тель-Авив обычно отправляются трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из расписания на воскресенье рейс убрали.

— Его заранее отменили, он снят, — пояснили в справочной «Белавиа». — На следующую неделю рейсы заявлены. На 18, 20 и 23 мая рейсы есть в настоящий момент. Но в зависимости от ситуации в Тель-Авиве их могут отменить.

Предыдущий полет компании в Тель-Авив, который был запланирован на вечер 13 мая, был перенесен на утро 14-го. В тот день белорусский самолет приземлился сначала в Эйлате, а позже доставил пассажиров в Тель-Авив.

Ранее другие авиакомпании уже отменяли рейсы в Тель-Авив. Рейсы на 14 число сняли «Аэрофлот», British Airways и немецкая Lufthansa. Американские авиакомпании заявили, что приостанавливают выполнение рейсов на неопределенный срок.

Напомним, что с 10 мая с территории сектора Газа были выпущены сотни ракет. Под обстрел попал юг Израиля, в частности Тель-Авив и его пригороды. В ответ на удары армия Израиля отвечает атаками на объекты в секторе Газа.

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