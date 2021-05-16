Израиль разбомбил дома замглавы политбюро ХАМАС и еще троих высокопоставленных командиров: видео атаки 16.05.2021, 13:44

ЦАХАЛ прокомментировал проведенные антитеррористические операции.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по дому заместителя главы политбюро одного из лидеров исламистского движения ХАМАС Халиля-Аль-Хайи, сообщает detaly.co.il.

В сообщении ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в Twitter опубликовали соответствующее видео и заявили, что дом использовался как террористическая инфраструктура.

Кроме того, истребители атаковали дом Тисара Мабашара – командира батальона ХАМАС в Хан-Юнисе, Ази Тамаа – бригадного генерала ХАМАС в Дейр-эль-Балахе, а также Халеда Манамары – командира батальона Аль-Фаркаин.

"Дома служили военной инфраструктурой организации. Повреждение этой инфраструктуры представляет собой ущерб военному потенциалу террористической организации ХАМАС", – сказано в сообщении ЦАХАЛ.

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