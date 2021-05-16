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Белорусы собрали на восстановление костела в Будславе более 325 тысяч рублей

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  • 16.05.2021, 13:57
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Белорусы собрали на восстановление костела в Будславе более 325 тысяч рублей
Фото: gazetaby.com

Кроме сбора финансов, храму помогают волонтерской работой.

По состоянию на вечер субботы, 15 мая, на восстановление Будславского костела было собрано 325 033 рублей. Об этом сообщил бискуп Александр Яшевский.

— Шаноўныя прафесійныя працаўнікі, валанцёры і ўсе людзі добрай волі. Прыміце словы павагі і ўдзячнасці за Вашу працу і дапамогу. Дзякуй усім ахвярадаўцам, як паасобным людзям, так і арганізацыям, — обратился с благодарностью бискуп.

С полной информацией о способах пожертвования на восстановление храма, можно ознакомиться здесь.

Фото: budslau.by

Телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!» сообщает о том, какая помощь в данный момент наиболее актуальна.

Напомним, что 11 мая в Будславе в костеле возник пожар. Огнем была повреждена крыша.

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