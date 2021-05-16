Белорусы собрали на восстановление костела в Будславе более 325 тысяч рублей

Белорусы собрали на восстановление костела в Будславе более 325 тысяч рублей7
- 16.05.2021, 13:57
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Кроме сбора финансов, храму помогают волонтерской работой.
По состоянию на вечер субботы, 15 мая, на восстановление Будславского костела было собрано 325 033 рублей. Об этом сообщил бискуп Александр Яшевский.
— Шаноўныя прафесійныя працаўнікі, валанцёры і ўсе людзі добрай волі. Прыміце словы павагі і ўдзячнасці за Вашу працу і дапамогу. Дзякуй усім ахвярадаўцам, як паасобным людзям, так і арганізацыям, — обратился с благодарностью бискуп.
С полной информацией о способах пожертвования на восстановление храма, можно ознакомиться здесь.
Телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!» сообщает о том, какая помощь в данный момент наиболее актуальна.
Напомним, что 11 мая в Будславе в костеле возник пожар. Огнем была повреждена крыша.