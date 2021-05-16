«У Пынечки забарахлил и остановился моторчик» 2 Александр Сотник

16.05.2021, 14:13

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Александр Сотник

И только череп «темнейшего» таинственно искрит.

По слухам, разгоняемым словоохотливой профессурой, озабоченной здоровьем «темнейшего», у Пынечки 7 мая забарахлил и остановился моторчик. Фигурант уже вознамерился склеить ласты, но тут прибежала бдительная обслуга и отобрала у дедушки клей, запустив все жизненные функции организма, после чего бодрящим ударом клюшки под задницу вытолкнула старичка на лед – играть в потешный хоккей. Именно в таком полуобморочном состоянии дедусик и забил восемь отчаянных шайб в ворота грозного соперника, перевоплотившись в харламистого Уэйна Гретцки.

Чего только не наплетут невольники хайпа в попытке стяжать максимальное внимание аудитории. Причем, их главная цель достигается почти всегда: на какое-то время удается перетянуть одеяло и перефокусировать внимание общественности на фантомные фантазии, приятные для слуха, но абсолютно не соответствующие реальности. Ведь так хочется, чтобы дед возлег на лафет, после чего распрекрасная Россия будущего заколосится сама собой, потому что от Путина все невзгоды и печали. Это он, «темнейший», разворовал всю страну и развалил образование с медициной; это он рассорился со всем миром, и, если невзначай подохнет – тотчас наступит вселенская лепота и снизойдет благодать всероссийской джамахирии. А мы тут ни при чем, нас ненавидеть не за что, это все – он, змеюку ему в череп…

А в реальности все намного страшней и гораздо веселей. Все, как любит глубинная чернь, презирающая европейцев за стабильную изнеженность. Российский трэш в казанской школе. Сообщается, что одного стрелка – 19-летнего Галявиева – взяли живым, а второго – 41-летнего Рамиля Мухамедшина – ликвидировали. Чуть позже уточнили, что Мухамедшина тоже задержали. А потом информацию о якобы втором стрелке и вовсе убрали из информпространства. Потом было множество разных нестыковок: то школа заминирована, то по ней уже разгуливает глава Татарстана Минниханов. Все эти противоречивые данные свидетельствуют о рассинхроне действий силовых структур и растерянности властей, когда в связи с серьезным, а не сфабрикованным происшествием, необходимо реагировать молниеносно и профессионально. Увы, путинская система умеет только фабриковать и имитировать. А на предотвращение вылазок психов, возомнивших себя богами, эта система не заточена. Хотя, справедливости ради, уточним, что предотвращение подобных событий – высший пилотаж, но для достижения такого уровня надо работать над собой, а не закручивать гайки, тупо обвиняя в произошедшем Твиттер, компьютерные игры и падение нравов вообще. В конце концов, не Твиттер выдал разрешение на оружие психопату Галявиеву, а та самая Росгвардия, от услуг которой, кстати, отказалась пострадавшая школа. И это еще один вопрос: нападение на школу, руководство которой не продлило договор с Росгвардией об охране – чистая случайность? Кстати, по некоторым сведениям, позиции Золотова в последнее время заметно пошатнулись. И, как бы там ни было, а казанский колумбайн случился весьма кстати. Пора дозакручивать все, что еще не затянуто наглухо: вышвыривать из страны вражьи соцсети, лишать пользователей анонимного доступа в интернет, просвечивать на предмет лояльности режиму каждую подозрительную голову. Это вам не Галявиевых оперативно отлавливать – тут все просто: «наливай да пей», копируй страницы да подшивай к делу. Мусорская спец-лепота!

В черепе «темнейшего» змеятся новые геополитические замыслы. Друзья-мартышки из Хамас психанули и атаковали Израиль почти 2 тысячами ракет. И это весьма своевременное событие: разогрев на Ближнем Востоке мгновенно повысил цену на нефть и настроение в Кремле. Весело постукивая копытцами, братва отхрюкалась: «Мы тут ни при чем, ракеты ежели и наши – то от братской мартышки Асада, а лично мы – ни сном, ни духом. Век воли не видать!..» Теперь, когда произойдет тотальная прожарка сектора Газа израильскими военными, можно будет поднять обезьяний вой в диких джунглях на предмет звериной жестокости Тель-Авива: «О, сколько женщин и детей пострадало от израильской военщины! Бедное мирное население!» При этом в Сирии наши пилоты тренируются на таком же мирном населении с открытой душой, стирая в пыль целые кварталы вкупе с больницами и школами. А мирное арабское население с умилением наблюдает, как из их жилых кварталов боевики запускают ракеты по Израилю. Смотрит, и искренне не подозревает, что со стороны Израиля им тоже непременно прилетит. Вот такая игра в жестоких евреев и несчастных арабов.

Естественно, мир взволнованно задышал. И вот уже тема Украины отходит на второй план, что Путину и нужно. Если напряженность на Ближнем Востоке не уляжется – Европе и США будет точно не до Украины. А друзья-целовальники из Хамас сделают все, чтобы конфликт разгорался с новой силой. Получив по морде, они приступят к привычному террору с вылазками смертников. И на этом фоне встреча Путина с Байденом пройдет в совсем другом интонационном ключе. В его черепе уже зреют аргументы, оправдывающие будущее открытое вторжение на Донбасс. Окружение требует новых блистательных побед. Недаром упырятина так оживляется, когда Путло машет им с трибун новейшими ракетами. Минобороны Финляндии опубликовало данные о работе военной разведки страны, по мнению которой Россия вполне способна применить военную силу на территории Европы. Что ни говори, а Путину удалось убедить Запад в том, что Кремль решительно вернулся к парадигме «силовой политики».

Сегодня сложно сказать, какой разворот совершит людоед, ментально готовый к агрессии. В его башке роятся мысли, готовые воплотиться в виде новых законов – вплоть до запрета россиянам выезжать из страны. Скрепное дерьмо охотно каменеет в пещере, чего не скажешь о живых мозгах, стремящихся срочно утечь куда подальше, на безопасное расстояние. И только череп «темнейшего» таинственно искрит, порождая мистические настроения у глубинных масс и приближенной челяди. Что же в нем зреет? Неужели война?

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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