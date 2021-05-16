После встречи с гигантским «собратом» панда стала звездой Сети 16.05.2021, 14:35

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Реакция животного пришлась по душе зрителям.

У панды, живущей в китайском зоопарке, выдался на редкость удивительный день. К ней пришел необычный гость, пишет 120.su.

По сути животное познакомилось с собратом-переростком. Речь, естественно, идет не о каких-то мутациях, а о человеке в костюме гигантской панды. Но, похоже, главная героиня видеоролика не пожелала разбираться в таких тонкостях, а потому она отреагировала на визитера с изумлением и восхищением.

Зрителям, посмотревшим появившиеся в интернете кадры, сценка пришлась по душе. Некоторые, правда, пожалели панду, которая была вынуждена общаться с чудесным другом через преграду.

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